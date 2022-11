El título de Ecopetrol, American Depositary Receipt (ADR) que se negocia en la Bolsa de Nueva York, cerró este lunes sin una mayor afectación en su precio, luego de que la firma Morgan Stanley anunciara que éste dejará de hacer parte de su índice MSCI a partir del próximo 30 de noviembre.



Y es que mientras el temor del mercado era que esa decisión produjera una caída en el precio de la acción de la petrolera en esa la mayor plaza bursátil del planeta, el efecto fue contrario y el valor del título registró un avance de 4,4 por ciento frente al precio de cierre del viernes de 9,94 dólares, dejándolo sobre los 10,38 dólares, aunque durante la jornada alcanzó a transar a un máximo de 10,62 dólares.



No fue lo que ocurrió con la acción el viernes anterior en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde se produjo una caída de 8,23 por ciento, que la llevó hasta los 2.380 pesos.



Tanto analistas del mercado como las propias directivas de la petrolera coincidieron en que la salida del índice no tiene que ver con los resultados de Ecopetrol.



“Salida de @ECOPETROL_SA del índice #MSCI Colombia es por metodología para calcularlo. No tiene relación con su desempeño financiero y operativo, con récord en 9 meses en ingresos, exportaciones y utilidades, e incremento de producción; ni con la buena liquidez en la @bvcColombia”, escribió en su cuenta de Twiter Omar Suárez, gerente de Estrategia de Renta Variable de la comisionista Casa de Bolsa.

Desde la compañía, sus directivas explicaron esa metodología “incluye requisitos específicos para empresas con un flotante inferior al 15 por ciento, como es el caso de Ecopetrol que cuenta con cerca del 11,5 por ciento que se transa en la BVC y en el Nueva York Stock Exchange). “El 88,5 por ciento restante, que no se transa en las bolsas, es propiedad de la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.



Y recordaron que al cierre del tercer trimestre de 2022, Ecopetrol alcanzó una producción de 720.000 barriles de petróleo por día, ingresos por 120 billones de pesos, un Ebitda (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 59 billones y utilidades netas récord por 27 billones.



