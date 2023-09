Como era de esperarse, la llegada de Ricardo Roa a finales de abril a la Presidencia de Ecopetrol también significó un cambio en la estrategia que tenía la compañía al 2040, la cual fue lanzada hace un año y medio.



Las apuestas de la compañía irán más en línea con las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, en el sentido de acelerar la transición energética y que el gas natural siga ganando una mayor participación en el portafolio de la empresa que el petróleo.



"Tienen a un presidente que muchos dijeron no tiene ni idea de petróleo y de gas, pero quien les habla tiene en su ADN y en su esencia el verdadero compromiso de que el país requiere una transición hacia energías limpias y verdes, sin destrucción de valor del negocio tradicional", les dijo Ricardo Roa a los inversionistas de Ecopetrol.

Además, reconoció que, en la protección del negocio de Ecopetrol, en el buen desempeño y en un mejor rendimiento están los recursos que le van a permitir a la compañía avanzar "tranquilamente hacia una transición justa y responsable".



La primera apuesta hacia el futuro es continuar encontrando reservas de gas natural en costa afuera, donde se estima que puede haber un potencial de hasta 10 terapiés cúbicos (tpc), casi cuatro veces las reservas que tiene actualmente Colombia: 2.82 tpc.



"En esta transición energética el gas va a tener el papel más relevante, además, porque somos conscientes de que las energías limpias y renovables, como las del sol y del viento, no aportan la firmeza y la confiabilidad de un recurso como el gas natural", señaló el presidente de Ecopetrol.

Ante la fuerte declinación de la producción la implementación del polímero es una alternativa para mejorar la extracción. Foto: Jaime Moreno

La empresa estará incluyendo fuentes de financiación distintas a

Otro cambio en la estrategia al 2040 fue confirmar que en Colombia no se van a ejecutar actividades de exploración con fracking, en línea con lo ordenado por el presidente Gustavo Petro.



Por lo tanto, las expectativas de recursos que se tenían frente a estos desarrollos se tendrán que reevaluar y el recobro mejorado será fundamental para reemplazar los barriles que se esperaban producir con fracking en el Magdalena Medio.



En energías renovables no convencionales, Ricardo Roa aseguró que es importante acelerar las inversiones, pues la meta de incorporar 900 megavatios al 2030 se va a cumplir en tres años.



Esto significa que al plan de 2040 se le van a sumar otros 1.000 megavatios de modo que la meta ahora será alcanzar aproximadamente unos 2.000 megavatios en energías renovables no convencionales, que le permitirían a Ecopetrol ser el primer productor de hidrógeno de bajas emisiones en el país.



A medida que Ecopetrol incursiona en nuevos negocios de bajas emisiones, la vicepresidenta de Finanzas, Milena López, señaló que, posiblemente, la empresa estará incluyendo fuentes de financiación distintas a las que tradicionalmente ha usado, "en particular en el mundo de bajas emisiones, posiblemente con temas de Project Finance y también viendo instrumentos de financiación sostenible que es algo que hemos venido analizando".



Parque solar Castilla de Ecopetrol. Foto: Ecopetrol

Las apuestas en exploración

Actualmente, Ecopetrol tiene 103 bloques en exploración, de los cuales, 46 están ubicados en el Golfo de México de Estados Unidos; ocho en Brasil, 48 en Colombia y uno en México, que representan unos 6.000 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe) en recursos prospectivos que permitirían reemplazar las reservas que tienen hoy en día la empresa, las cuales suman 2.011 mbpe.



El Bloque 6 que tiene en México, con su socio Petronas, está en proceso de liquidación, por lo que el fin de este proceso marcará la salida de Ecopetrol de este país, luego de que en 2017 se ganara dos contratos.



En este bloque se alcanzó a perforar el pozo Moyote-1 en el 2021, pero resultó seco. Anteriormente, Ecopetrol adelantó la cesión de intereses del Bloque 8, que se ganó con Pemex también en el 2021.



Ecopetrol llegó a constituir una subsidiaria en México para estas nuevas operaciones, pero nunca despegaron por la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y los cambios en la política petrolera.

Con los bloques que conserva, Ecopetrol mantendrá la búsqueda de petróleo liviano y gas natural en el Piedemonte Llanero, donde tiene una fuerte presencia. Mientras que en costa afuera planea la perforación del pozo Orca Norte, que será la apuesta para cubrir el déficit de gas natural que se vislumbra en el corto plazo, por lo que se esperan resultados positivos entre 2024 y 2027.

El próximo año Ecopetrol le pondrá un acelerador a la exploración en el Mar Caribe y prevé comenzar con la perforación de tres pozos en el Campo Uchuva, de la mano de su socio Petrobras: dos en el prospecto Uchuva y uno en el prospecto Buena suerte.



Mientras que entre 2024 y 2025, con su socio Oxy, perforará el pozo exploratorio Komodo-1 en el área de COL-1. "Ahí tenemos la expectativa de que ojalá pudiéramos encontrar crudo. Tendremos que esperar seguramente hasta finales del 2024 e inicios del 2025 para entender el potencial en esa área", aseguró Alberto Consuegra, vicepresidente Ejecutivo Operativo de Ecopetrol.



La compañía estima que en cada uno de los pozos que se van a perforar se gastarían, en promedio, unos 130 millones de dólares. Además, la primera producción de gas natural en costa afuera tomaría tiempo y se tendría entre 2027 y 2029.



Según Consuegra, el gas costa afuera, seguramente, será el que va a reemplazar las reservas, particularmente, desde el 2028 en adelante, ya que el grueso de la actividad de exploración está enfocado a gas natural que a petróleo, en línea con los planes de la transición energética.

Foto: Cortesía Ecopetrol

En Brasil se tiene previsto perforar un nuevo pozo llamado Pau, además de avanzar en el proceso de maduración del descubrimiento de petróleo Gato do Mato. Mientras que en el Golfo de México se le está dando prioridad a los activos en producción, pero también se siguen evaluando nuevas oportunidades de exploración.



En cuanto a la producción de hidrocarburos, hacia el 2040 ya no se espera que continué cayendo, sino que se mantenga entre 700.000 y 750.000 barriles de petróleo equivalente por día (bped).



"Estamos siendo mucho más optimistas alrededor de la década de 2030-2040, dándole importancia y preferencia al negocio tradicional, porque de ahí salen los fondos para descarbonizar nuestra industria, pero también para llegar a ese anhelado cambio en materia de energías verdes", manifestó el vicepresidente Ejecutivo Operativo de Ecopetrol.



Foto: ISA Intercolombia

Los planes con ISA

De acuerdo con el presidente de Ecopetrol, ISA ya agotó el cupo de inversión que tenía previsto al 2030, por lo que será necesario reorientar las inversiones que se ha venido ganando la empresa en América Latina para la construcción de vías, pero sobre todo para construcción de proyectos de transmisión de electricidad.



Además, se espera que ISA incursione en nuevos negocios como el almacenamiento de energía a gran escala y soluciones energéticas distribuidas. "En términos generales todos son buenas noticias, las oportunidades de crecimiento son muy significativas y toda la promesa de la compra se ha cumplido hasta el momento", destacó Nicolás Azcuénaga, vicepresidente Corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol.



Tras el éxito que ha tenido ISA, se prevé que el ebitda de la compañía pese entre el 22 y 26 por ciento (hoy representa cerca del 10 por ciento) de la meta del Grupo Ecopetrol en el 2040 que se trazó entre 13.000 y 14.000 millones de dólares, un 50 por ciento lo aportará el negocio tradicional y el otro 50 por ciento la diversificación del portafolio.