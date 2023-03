Una nueva edición de la Encuesta Ritmo Empresarial, que lideró la Cámara de Comercio de Cali, dejó en evidencia que los empresarios están viendo que el primer semestre del 2023 será de estabilidad y que la mayoría es menos optimista sobre el futuro de la economía colombiana.



Para construir este informe se consultó a 7.201 empresarios de 16 departamentos con respecto a la coyuntura y tendencias en ventas, empleo e inversión, dificultades competitivas y de comercio exterior, así como las expectativas que se tienen para los primeros seis meses.



Los 16 departamentos abarcan el 78,7 por ciento de la población nacional, el 82,5 por ciento de las empresas de Colombia, el 83,5 por ciento del PIB nacional y representan el 76,3 por ciento de las exportaciones nacionales, sin incluir minería, petróleo y sus derivados.



La encuesta revela que el 40,4 por ciento de las empresas esperan que la situación económica de su departamento esté peor o mucho peor durante el primer semestre del año, frente a la situación que se tiene actualmente.

El 23,6 por ciento de las compañías consultadas creen que estará mejor o mucho mejor y el 36 por ciento, que la situación económica seguirá igual.



Los más pesimistas son los de Pasto (58,9 por ciento) y Medellín (53,4 por ciento). Hace un año, solo el 27,2 por ciento de los empresarios paisas estimaban que la economía iba a estar peor o mucho peor, mientras que en Bogotá esta percepción pasó del 29 al 48,3 por ciento.



Las empresas de Buenaventura (37,4 por ciento) y Cauca (33,6 por ciento) son las que más consideran que la economía estará mejor o mucho mejor en estos primeros seis meses.



"Se requieren reglas claras y adecuadas condiciones de inversión”, aseguró Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.



A pesar de la incertidumbre económica, el 35,2 por ciento de las empresas consultadas proyectan un incremento de sus ventas, aunque un 24 por ciento asegura que bajarán a junio de este año, de acuerdo con la Encuesta Ritmo Empresarial.



Las más optimistas están ubicadas en Cartagena (58,1 por ciento), Cúcuta (48,6 por ciento), Aburrá Sur (48,4 por ciento) y Barranquilla (43,7 por ciento). De este grupo, el 48,3 por ciento afirma que el incremento solo será del 10 al 20 por ciento, y el 33,3 por ciento espera un aumento superior al 20 por ciento.



Por el contrario, los empresarios de Ipiales y Pasto son los más pesimistas y revelan que sus ventas caerán entre 59,1 y 41,6 por ciento, respectivamente, debido al cierre de la vía Panamericana, que ya completó dos meses.



De acuerdo con las empresas consultadas, el 46,8 por ciento no solicitará créditos en el primer semestre del 2023 y el 6,8 por ciento aprovechará el incremento de las tasas de interés para invertir en productos financieros.



En el segundo semestre de 2022, solo el 31,9 por ciento de los empresarios manifestaron que sus ventas habían aumentado, destacándose los de Aburrá Sur (59,6 por ciento), Medellín (49,6 por ciento) y Cartagena (49,2 por ciento).



Por su parte, Cauca (13,3 por ciento) e Ipiales (11,1 por ciento) tuvieron los crecimientos más bajos, mientras que Bogotá y Bucaramanga incluso superaron positivamente los registros en ventas del 2020 y 2021 durante el segundo semestre del 2022.



La encuesta muestra que en Medellín, Cali y Barranquilla el porcentaje de empresas que indicaron aumento de sus ventas superó el 40 por ciento. Sin embargo, este resultado fue inferior al de un año atrás, dando indicios de desaceleración.



La inflación y el alto costo de las materias primas, la inestabilidad de las tasas de cambio y el incremento de tasas de interés fueron las problemáticas que más afectaron la competitividad y decisiones de inversión.



"Hay regiones donde el optimismo está muy moderado, y necesitamos seguir impulsando a nuestros empresarios para que continúen creyendo. Debemos seguir trabajando juntos, sector público y privado, para recuperar el optimismo del empresario, para entregar las condiciones adecuadas que mejoren estas dinámicas", dijo Luis Fernando Pérez.



Además, manifestó su preocupación por el impacto que ha generado en el suroccidente el bloqueo de la vía Panamericana, desde el 9 de enero, emergencia que no ha permitido la misma dinámica económica del país en el sur del Cauca y Nariño.



El 24 % de empresas proyectan recorte de personal

La Encuesta Ritmo Empresarial también reveló que Bucaramanga concentra la mayor proporción de empresas (25,3 por ciento) que están pensando en aumentar su planta de trabajadores en el primer semestre de 2023.



Sin embargo, el 76,9 por ciento de las compañías no tienen planes de abrir nuevos puestos de trabajo, y el 24 por ciento dice que disminuirá su nómina.



En el segundo semestre de 2022, solo el 12,6 por ciento aumentó su número de empleados y el 75,1 por ciento no registró cambios. Medellín, Aburrá del Sur, Barranquilla y Cartagena presentaron un incremento superior al 24 por ciento en su nómina.



Por su parte, Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá registraron mayores inversiones en sus compañías. Entre ellas, Cali (33,6 por ciento) reportó el mayor porcentaje de empresas que indicaron haber realizado alguna inversión en el segundo semestre de 2022.



Por el contrario, en Barranquilla fue menor el número de empresarios que dijeron haber realizado más inversiones en estos meses frente a las del mismo periodo de 2021.



En comercio exterior sigue siendo baja la cifra de empresas que exportan. El 95,5 por ciento de estas no reportaron ventas externas durante el segundo semestre del 2022.



El 4,5 por ciento de las empresas que exportaron señalaron como principales destinos a Estados Unidos (31,8 por ciento) y Ecuador (17,9 por ciento). También comenzaron a aparecer empresas que están exportando a países de Europa (7,1 por ciento).



En cuanto a las expectativas de internacionalización, se observa que, además de la preferencia por EE. UU., México y España, un 3,4 por ciento de los empresarios ya se enfocan en expandir sus operaciones a Venezuela en 2023.