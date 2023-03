Aunque el 2022 fue un año retador, no solo para Easyfly sino para todas las aerolíneas, la compañía no pierde su enfoque de seguir conectando a las regiones más apartadas de Colombia. En el 2023 espera vender un 20 por ciento más de tiquetes y abrir nueve rutas más.



Sin embargo, Felipe Gutiérrez, gerente general de Easyfly, manifiesta que se requiere un apoyo adicional del Gobierno para aumentar la conectividad regional y así darle un impulso al turismo en estas zonas, pues el incremento en el precio del combustible y un dólar más caro termina golpeando las operaciones.



En entrevista con EL TIEMPO, planteó alternativas como volver a bajar el IVA de los tiquetes aéreos al 5 por ciento, especialmente, para destinos regionales; subsidiar el combustible para las aerolíneas que viajan a las zonas más apartadas e implementar una asignación especial para los slots regionales.

¿Cuál es el balance que le dejó el 2022 a Easyfly?

El 2022, tal vez, es uno de los años más retadores para la industria área. El 70 por ciento de la estructura de costos de una aerolínea está expuesta al dólar y Easyfly no es la excepción. El año pasado tuvimos una devaluación del 20,8 por ciento y eso impactó los costos de los seguros, el arriendo de aviones, el entrenamiento de tripulaciones y los mantenimientos.

Easyfly se vio obligada a crecer y buscar nuevos mercados para tratar de contrarrestar los efectos de la apreciación del dólar. Adicionalmente, el precio del petróleo tuvo un incremento del 40 por ciento.



Las aerolíneas nos vimos enfrentadas a mayores costos y una mayor competencia por parte de los jugadores del mercado como Ultra, Avianca, Viva Air, Latam, Wingo y Satena, pero en el enfoque regional que nosotros tenemos de conectar a las ciudades intermedias de forma directa y sin escalas en Bogotá, logramos crecer un 53 por ciento las ventas y un 35 por ciento el tráfico de pasajeros.



Esto nos permitió contrarrestar el incremento en los costos operacionales de la compañía y al final del ejercicio tuvimos una utilidad neta antes de impuestos de cerca de 28.000 millones de pesos.



Este es un hito fundamental para la compañía porque le permite ponerse a prueba en un contexto supremamente complejo, seguir creciendo de forma rentable y cumplir con el acuerdo de reorganización que la compañía tiene desde marzo del 2021.

¿Cuántos pasajeros lograron movilizar y en cuáles rutas?

Movilizamos 1,9 millones de pasajeros, un poco menos de los 2 millones que teníamos como meta, pero las ventas crecieron un 53 por ciento frente al 2021, que nos ha permitido contrarrestar los altos costos que han sido los retos más importantes de la industria en los últimos 30 años.



Nosotros estamos llegando a 48 rutas conectadas desde Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali. Somos el único operador comercial colombiano privado que vuela desde Bogotá al aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, que les ahorra mucho tiempo a los usuarios.



Además, por la emergencia que se presentó por el derrumbe en Rosas incrementamos los vuelos de Cali a Pasto y desde Cali a Tumaco durante la temporada de crisis. Incluso, hicimos conectividades desde Popayán a Pasto. Transportamos 10.600 pasajeros.

¿A qué le apostará Easyfly en el 2023?

Gerente general de Easyfly, Felipe Gutiérrez. Foto: Easyfly

Los retos que se presentaron en el 2022 aún continúan presentes en la industria. El combustible sigue estando en uno de sus precios más altos en la historia y el dólar todavía está alto.



Esto nos lleva a ser supremamente cuidadosos y responsables con el crecimiento.



Vamos a abrir nueve rutas más durante el año, entre las que están Bogotá-San Gil y Medellín-Nuquí. Ya abrimos Bogotá-Buenaventura y Bucaramanga-Saravena.



Para la temporada de junio abriremos Bogotá-Caño Cristales y Medellín-Caño Cristales, mientras que para Semana Santa tendremos Medellín-Mompox y Medellín-Popayán.



Creemos que el futuro de Colombia y el crecimiento exponencial que se venga en adelante van a estar en las regiones y el turismo ecológico.



En enero y febrero, versus los mismos meses del año pasado, crecimos un 25 por ciento en ventas, y estimamos que en 2023 vamos a crecer un 20 por ciento anual.



¿Cómo están contrarrestando los impactos de un combustible y dólar caros?

Hemos buscado la mayor cantidad de eficiencias. Ojalá haya un impulso hacia la conectividad regional por parte del Gobierno nacional. Si a algunos destinos regionales le podemos devolver el beneficio del IVA al 5 por ciento (a los tiquetes aéreos) sería un incentivo fundamental para desarrollar estos mercados.



Si en algunas regiones el Gobierno lograra subsidiar parte de los componentes del precio del combustible, nosotros lograríamos una mayor eficiencia en costos, y de cara al cliente, incentivar un poco más unos destinos que no han sido atendidos históricamente y que están pendientes por desarrollar.



En Pasto el combustible de aviación es un 52 por ciento más costoso que en Cali, mientras que en Puerto Inírida cuesta el doble frente a una ciudad como Medellín, Cali, Bogotá o Cartagena. En la medida que el precio del combustible creció un 40 por ciento el año pasado, las aerolíneas nos vimos obligados a reducir la cantidad de rutas que operábamos para buscar eficiencias en costos.



Competimos contra una aerolínea estatal y no tenemos los mismos subsidios que tiene Satena, entonces es una competencia un poco dispar, por eso creemos que con una intervención en el precio del combustible y en el IVA (de los tiquetes) habría unos incentivos fundamentales para conectar a las regiones aportadas del país.

¿Qué otras propuestas le quieren plantear al Gobierno?

Para darle impulso a las regiones, Easyfly cree que debería haber una asignación especial para los slots regionales. El aeropuerto El Dorado es el más congestionado del país y como hay tal congestión en las franjas buenas de mercado (entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m.), si yo pido un slot me lo van a dar en un horario de relleno. Le dejan los buenos horarios a las grandes ciudades y horarios regulares a las regiones, entonces entrar a captar un mercado con un mal horario es muy difícil.



Si se lograra que de la capacidad total se determinaran unos slots regionales, compañías como Easyfly podrían entrar a operar en un buen horario a un mercado como Bogotá-Puerto Inírida, pero el mensaje es que no les den los malos horarios a las regiones. Creo que las regiones merecen un tratamiento especial, es un poco tratar diferente lo diferente.



¿El regreso del IVA del 19 por ciento no ha afectado la venta de tiquetes?

Sí golpea, y lo que hizo la compañía fue recortar un poco su red. El año pasado cerramos 16 rutas y volvimos a abrir seis, porque no es tan fácil sobrellevar los incrementos tarifarios. De hecho, pasa todo lo contrario porque hay una presión grande de la competencia para reducir tarifas.



Esto lo que ha impedido, fundamentalmente, es abrir nuevos destinos, ya que es en esos destinos donde se tendría que entrar con un tiquete que no permitiría desarrollar el mercado de forma paulatina.

¿Les interesa volar desde Colombia a Venezuela?

Se ha pensado, pero estamos esperando saber cuál es el desarrollo del mercado por parte de Satena, con la conectividad que el Gobierno le ha pedido que atienda desde Bogotá y desde Barranquilla.



Nosotros estaremos a la expectativa para determinar si hay un espacio o no, pero por ahora estamos enfocados hacia las regiones colombianas. Hay mucha oportunidad de conectividad regional en Colombia todavía y queremos desarrollar esos mercados.