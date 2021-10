Easyfly, multada con casi 53 millones de pesos por muerte de perro Homero

La Superintendencia de Transporte anunció una sanción monetaria contra la empresa Easyfly por su responsabilidad en la muerte de Homero, el perro de raza american bully que falleció luego de que, al parecer, la compañía le negara a su dueña la posibilidad de viajar con el animal en la cabina de pasajeros.



María Fernanda Echeverry, dueña de Homero, denunció que tuvo que llevar a su perro en un guacal en la bodega del avión en el trayecto Puerto Asís - Cali. Al llegar a su destino Homero había fallecido.



La Superintendencia anunció que Easyfly infringió las normas de transporte de mascotas.



Según la autoridad de inspección, vigilancia y control del sector transporte, Easyfly S.A incumplió el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011 y el numeral 3.10.3.4 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 3, pues prestó el servicio de transporte a Homero "sin calidad, idoneidad y sin cumplir las obligaciones del transporte".



Así las cosas, la aerolínea tendrá que cancelar una multa que asciende a 52.987.895 de pesos, es decir, 58.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Esta no es la única sanción por el caso de Homero. La Superintendencia de Transporte también multó a la persona natural que vendió el tiquete del viaje a la dueña del perro.



Según la entidad, esta persona es responsable de "no suministrar al usuario la información a la que legalmente estaba obligada al momento de vender el tiquete, pues no indicó que para transportar a su mascota requería llevar un guacal".



El sancionado tendrá que pagar una multa de 11.197.387 de pesos, que equivalen a 12.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes.



El superintendente de Transporte, Camilo Pabón, explicó que esta sanción se da luego de agotar la investigación y el debido proceso contra Easyfly.



Sin embargo, anunció que es una decisión de primera instancia, por lo que la empresa y la persona natural podrán presentar recursos de reposición y apelación.



Además, señaló que estas decisiones le recuerdan a las empresas que deben velar por la salud de las mascotas de los usuarios y les recuerdan la importancia de cumplir la guía para el transporte de animales de compañía.



El caso Homero

El caso de Homero se remonta al 13 de enero de 2021, cuando María Fernanda Echeverry denunció la muerte de su animal en un avión de Easyfly.



Según la mujer, la aerolínea le impidió llevar a su mascota en la cabina, pues las políticas de la compañía establecían que debía ir en un guacal en bodega. La mujer accedió, pero el animal falleció por hipoxia.



"Inmediatamente yo me bajé del avión, yo corrí a la bodega a ver a mi mascota porque yo nunca me despego de él y cuando llego y veo que está debajo de todas las maletas y lleno de sangre porque al parecer él trató de salirse del guacal y también se lastimó", contó la mujer en ese momento.



Tras el suceso, Echeverry llevó el cadáver de Homero a una veterinaria, en donde emitieron el certificado de la causa de su muerte.



"Se le hizo todo el procedimiento para comprobar la causa de la muerte y fue por hipoxia (asfixia), tengo el certificado médico. El avión llegó hasta un punto tan alto que ocasionó la asfixia del animal y en el espacio en el que él estaba no era el adecuado para viajar un ser vivo", relató.



En su momento, la aerolínea respondió que la dueña de Homero no presentó la documentación requerida para transportar al animal en cabina, que incluye carné de vacunas y certificado médico de apoyo emocional.



La sanción contra Easyfly no fue la única emitida este jueves. La Superintendencia también ordenó una multa contra la empresa Aerocafeteros S.A. por la muerte de la mascota de nombre Paris, quien era transportada por vía terrestre y falleció cuando llegó a la ciudad de Cali.



"La sanción impuesta a dicha empresa es de $ 27.255.780 equivalentes a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes", indicó la entidad.



También se sancionó a Velotax por transportar a dos perros, al parecer, en un costal.

