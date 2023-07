Luego de 17 de operación en Colombia, la aerolínea Easyfly cambia su imagen y su nombre. A partir de agosto se llamará Clic para comenzar una nueva etapa que le permita, principalmente, "conectar con nuestro propósito de país".



El gerente general de Easyfly, Felipe Gutiérrez, revela los planes que tiene la aerolínea para seguir conectando las regiones del país y reitera el llamado al Gobierno Nacional para que habilite beneficios que permitan abrir nuevas rutas.



¿A qué se debe el cambio de nombre?

Lo que buscamos naturalmente es redoblar esfuerzos y conectarnos más con el país al que servimos. Nuestra marca tenía grandes bondades, pero no reflejaba como queremos que se refleje ese momento de conexión con las regiones, con las ciudades y con esa visión local de la aviación.



En una búsqueda por encontrar qué nos ha llevado a sobrepasar todas las dificultades que ha habido en los últimos años, en una búsqueda por encontrar qué es lo que nos hace especiales y qué es lo que nos permite hoy en día tener una relevancia tan importante en el país, encontramos un mejor nombre, un nombre que se escribe igual en todas las regiones.



Clic se escribe igual en español que en inglés y quitamos la k para eliminar una complejidad. Clic hace referencia a ese momento de magia y de Clic con las personas, con las regiones y con los sitios, nosotros creemos que somos para las regiones del país ese elemento final con el cual todo hace sentido.

¿Este cambio cuándo lo comenzarán a ver los usuarios?

Estoy esperando la confirmación de unos tiempos internos para poder definir la fecha de lanzamiento a nivel nacional de la nueva marca, creo que un lanzamiento oficial se estará realizando hacia la segunda semana de agosto aproximadamente.



Estamos en la producción y pintura de la nueva marca en los aviones, la producción de nuevos uniformes y el cambio de imagen en todos los aeropuertos.



Esto tiene algunos tiempos conforme a los cuales estamos confirmando y reafirmando nuestra inversión y nuestra apuesta por el país, porque uno no hace todo este esfuerzo si no es porque está convencido de que hay un futuro y una esperanza en el país.

¿Habrá precios especiales por este lanzamiento?

Creo que más allá de esos elementos lo que se debe ver es la apuesta de la compañía por el país y por una conectividad cada vez más creciente, asociado a esto estamos viendo un desarrollo en rutas.



Recientemente estamos operando rutas como Bogotá-Cali, Medellín-Cartagena, Bogotá-Bucaramanga y Bogotá-Medellín, esta apuesta por Colombia es nuestro posicionamiento de marca como la aerolínea de mayor conectividad en el país y una aerolínea con la que todas las regiones y ciudades intermedias del país pueden contar.



¿Habrá otros cambios en la aerolínea?

Gerente general de Easyfly, Felipe Gutiérrez.

Este cambio no es para que en el país nos conozcan, esto es más bien un refuerzo de la identidad y de lo que somos como empresa y como personas de cara al país, pero seguimos con los mismos aviones y conectando las mismas ciudades intermedias con las grandes capitales, que permiten desarrollar la economía local porque en cada una de nuestras sillas va un pedacito de educación, servicios médicos y empresas pequeñas y medianas que quieren desarrollar sus productos.



La concientización de nuestro propósito en el país es lo que nos lleva a escoger este nombre, no es el cambio del modelo de negocio. Nosotros no somos una aerolínea de bajo costo, somos una aerolínea fiel a nuestro modelo y es conexión directa, práctica, flexible y sencilla a ciudades intermedias sin escalas.



Ojalá en un proyecto de conectividad más maduro podamos seguir fortaleciendo esta red como lo hemos hecho. En los últimos ocho meses hemos abierto 10 rutas: Bogotá-Medellín, Medellín-Pasto, Medellín-Cúcuta, Medellín-Valledupar, Bogotá-Pitalito y Medellín-Cartagena desde el aeropuerto Olaya Herrera.



En las próximas tres o cuatro semanas estaremos abriendo una ruta hacia Nuquí desde Bogotá y Medellín, esta ruta nos va a permitir llevar a las personas a conocer esa Colombia de las ballenas y de aventura. Prevemos en el segundo semestre abrir las rutas Bogotá-San Gil y Bucaramanga-Cartagena, también seguimos explorando destinos como Puerto Inírida.



Este destino, pese a que tiene unas grandes dificultades, representa la propuesta que le hemos hecho al Gobierno Nacional de darle una mirada regional a la aviación con un IVA y un combustible regional para poder ofrecerle a Puerto Inírida una conectividad directa y eficiente para que se pueda seguir desarrollando esta zona del país.

¿Han tenido alguna respuesta del Gobierno respecto a estas propuestas?

Por ahora no, pero creemos en ese camino que, además, permitiría un mayor desarrollo y una mayor distribución de la economía hacia esta región.



Si en Puerto Inírida lográramos que el transporte sea subsidiado podría ser un combustible similar al que se encuentra en ciudades capitales como Bogotá y Medellín y sería un elemento que permitiría ofrecer un servicio a esta región.



Y si además logramos un IVA regional por parte del Gobierno para que los tiquetes de una zona como Puerto Inírida tengan un IVA diferencial menor al 19 por ciento también se estimula la demanda. Ahí tendríamos una combinación perfecta entre políticas públicas e iniciativas privadas que permitirían hacer Clic para conectar esta región.

Foto: Prensa Easyfly

¿De qué porcentaje debería ser ese subsidio?

No estamos hablando de un descuento sobre el costo de producción del combustible sino del transporte, que representa aproximadamente el 35 por ciento del costo de una silla.



Todos los esfuerzos que se pueden hacer en torno a mitigar el efecto del transporte del combustible naturalmente incentivan al privado porque tienen un menor costo. Si logramos acompañar esto con un menor IVA se estimularía la demanda de una región como Puerto Inírida para llegar a Bogotá u otros destinos.

¿Cuántas rutas faltan por abrir en 2023?

De las que teníamos previstas, nos faltan Bogotá-Nuquí y Medellín-Nuquí, que se abrirán en unas tres semanas, estamos esperando la entrega definitiva de la pista por parte de la Aeronáutica Civil. Confiamos en que sea muy rápido y que podamos operar para la temporada de ballenas.



Bogotá-San Gil también está prevista para agosto. Esto nos va a llevar a un total de 12 rutas nuevas entre enero y agosto y nos faltarían seis para completar las 60, pero se van a ir anunciando. Tenemos muchas ganas de abrir Bucaramanga-Cartagena y sería una ruta permanente.

¿Van a aumentar la flota de aviones para atender la creciente demanda?

Con los 20 aviones que tenemos actualmente en la compañía hacemos entre 4.800 y 5.000 vuelos mensuales, lo que nos posiciona como el segundo operador más grande del país en términos de vuelos.



Con esta flota planeamos nuestro desarrollo de cara al 2023, para el 2024 y 2025, dependiendo de cómo se asienten un poco las cosas, tendremos la oportunidad de evaluar la incorporación de más aviones.



¿Cómo están las finanzas de la aerolínea?

Somos un equipo de 1.000 personas que ha demostrado el valor que tiene enfrentar distintos retos. Ya tenemos 17 años de operación en el mercado, en esos años ha pasado de todo, desde la crisis del petróleo hasta procesos inflacionarios como el que vivimos el año pasado con una devaluación histórica, llegamos a un dólar a 5.000 pesos.



El país ha podido seguir contando con Easyfly y, de hecho, durante estos contextos Easyfly ha tenido un crecimiento y una conectividad cada vez más importante. Esas pruebas han estado marcadas durante la historia de la compañía y la compañía siempre, con sus 1.000 empleados, ha estado enfocada en conectar Colombia y hacer Clic con las regiones.



En los últimos 12 meses llevamos aproximadamente 60.000 millones de pesos en utilidades, lo que nos ha permitido pagar más de 72.000 millones de pesos de pasivos relacionados con la reestructuración empresarial de la pandemia. Esto nos ha permitido cumplirle a todos nuestros acreedores y a todos nuestros proveedores como se merecen.



Tenemos unos márgenes operacionales que están entre el 9 y el 12 por ciento, estos márgenes son supremamente especiales para esta industria y nos dan la fortaleza y la solidez financiera para relanzarnos hacia el mercado y darle una cara rejuvenecida y fuerte.

¿Con la salida de Ultra y Viva Air cuánto esperan crecer en cuota de mercado?

Más que pensar en una cuota de mercado, lo que hemos buscado es un crecimiento sostenible y que nos permita consolidar nuestro modelo de negocio en el país y así lo hemos hecho.



Este año vamos a cerrar con dos millones de pasajeros transportados, una cifra bastante parecida a la del año anterior, pero con un 18 a 20 por ciento de incremento sobre las ventas.



Solo en los primeros seis meses del año nuestro crecimiento de ingresos ha sido del 18 por ciento, lo que nos permite, en términos de ejecución presupuestal, ir muy encaminados a superar la meta de crecimiento que teníamos. El año pasado crecimos un 53 por ciento frente al 2021 en términos de ventas.



