Drummond desmiente rumor sobre presunto caso de empleado con covid-19

La compañía minera Drummond Ltd, negó rotundamente la presencia de coronavirus (covid-19) en uno de sus trabajadores en el Cesar, como habían señalado algunas versiones.

"Ese rumor es falso" indicó Drummond, "nos solidarizamos con dicha persona por los inconvenientes que estas acciones irresponsables de terceros le pudieran haber causado".



La empresa ha asegurado que se han acatado e implementado todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por la declaración de emergencia sanitaria que impuso el Gobierno Nacional y todos los decretos correspondientes.



"En los controles llevados a cabo hasta la fecha, no se ha detectado ningún caso del COVID-19 en empleados ni en contratistas" concretó Drummond Ltd.



Drummond Ltd. reiteró su compromiso de propender por el bienestar colectivo, e igualmente invitó a la comunidad a ceñirse a las medidas preventivas dictadas por el Gobierno Nacional, para evitar que se incrementen los casos de COVID-19 en el país.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO