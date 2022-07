La Superintendencia de Sociedades confirmó este miércoles el acuerdo de reorganización presentado por la sociedad Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., aprobado por la mayoría de los acreedores de la empresa y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1116 de 2006.



La entidad indicó que el acuerdo tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de su confirmación y que su objeto es preservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, así como proteger a todos los acreedores de la misma.



Con base en ello, la empresa deberá honrar un pasivo de más de 14.000 millones de pesos, causado con anterioridad al 28 de enero de 2020, fecha en que inició el trámite concursal. Se trata de un pasivo reorganizable existente a favor de más de 650 acreedores, compuestos por trabajadores, entidades fiscales de orden nacional y territorial, entidades financieras, proveedores y demás personas naturales y jurídicas titulares de uno o varios créditos a cargo de la sociedad deudora.

“La confirmación del acuerdo de reorganización implica que la empresa continúa su operación y denota el interés de la misma en permanecer en el sector real de la economía nacional”, indicó la Supersociedades.