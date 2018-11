Domicilios.com comenzó a pagar seguridad social a trabajadores

Tras declaraciones recientes de Rappi de que la única forma de elevar los ingresos de sus mensajeros es mediante productividad, dado que no existe vínculo laboral, los de Domicilios.com empezaron a laborar desde este mes como contratistas independientes y con seguridad social.

El gerente general de Inversiones CRM S.A.S. (Domicilios.com), Camilo Sarasti Samper, afirma que la plataforma puede ser rentable pagando dicho beneficio.

¿Cómo llegó la aplicación hasta donde está?

Arrancamos en el 2007, éramos un directorio donde la gente simplemente veía el número del restaurante y llamaba. En el 2015, Delivery Hero invierte en la compañía y comienza a hacer parte de este conglomerado alemán.



Antes le transmitíamos la orden al restaurante, y este le llevaba el pedido al usuario final que lo solicitó. Hoy en día, aparte de ese negocio, también contamos con el de logística y teníamos a nuestros domiciliarios contratados a través de una empresa tercerizada. Desde el 1.° de noviembre vinculamos a los domiciliarios como contratistas independientes para mostrar que trabajar dentro de la economía colaborativa sí es rentable pagando seguridad social.

¿Cómo ha sido el proceso para brindarles seguridad social a esas personas?

Ese proceso ya está listo. Nosotros les hacemos las retenciones a ellos (los domiciliarios) de salud y pensión y asumimos la ARL, y, en caso de que no lleguen a cotizar el mínimo, Colpensiones lanzó un nuevo sistema que se llama Beps, donde ellos pueden cotizar por menos de un mínimo a pensiones; nosotros giramos las retenciones directamente a la EPS, a las AFP o Colpensiones, según el caso.

¿Por qué toman esta decisión en este momento y no antes?

Nosotros veníamos estudiándolo mucho porque queremos escalar nuestro modelo logístico, pero contratando a los domiciliarios como tercerizados teníamos diferentes limitantes. Queremos ahora crecer a fondo en este negocio para que tengamos más exposición en las calles.

¿Este nuevo modelo logístico los va a golpear económicamente?

Al principio puede que sí, pero nuestro modelo es diferente.



Las demás empresas quieren tener la mayor cantidad de domiciliarios, y no importa que ellos hagan o no hagan pedidos, pero los tienen ahí, simplemente quietos; nosotros queremos tener solo el número de domiciliarios necesarios para cubrir la demanda y que cada uno realice un buen número de pedidos, y si no generan pedidos, nosotros les garantizamos la hora. Entonces pueda que tenga un impacto al principio, pero la idea es que vayamos manejando nuestro algoritmo, y manejamos los turnos que los domiciliarios toman para no terminar perdiendo plata.

¿Es verdad que la rentabilidad en este tipo de servicios está en que las personas trabajen sin contrato laboral?

Puede que los competidores lo puedan estar viendo de esa manera, pero la verdad es que hay un hueco fiscal muy grande en pensión y salud, y la única manera en que se va a solucionar es si más gente contribuye. Somos la primera empresa entre Rappi, Uber, Uber Eats y Cabify que está dando el primer paso para decir que sí se puede trabajar en este negocio y sí es rentable pagando seguridad social a contratistas independientes.



DIEGO VARGAS RIAÑO

EL TIEMPO

En Twitter: @vardie_