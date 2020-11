Disney Plus incluye a Colombia en sus producciones locales

Disney Plus prepara 70 producciones locales, incluso de Colombia, para alimentar el contenido de su plataforma que se activa desde hoy en 18 países de Latinoamérica y el Caribe.



(Lea también: La economía colombiana continúa dando señales de recuperación)

Así lo reveló Natalia Scalia, head of Direct-To-Consumer, The Walt Disney Company Latin America, al explicar las expectativas y los planes de la plataforma en el país y en la región.



(Lea además: Vacuna de Moderna hace rebotar a los mercados mundiales)



Indicó que la compañía se ha caracterizado por una fuerte apuesta al contenido local, como algo que aporta relevancia y conexión con las audiencias y el objetivo es que esta oferta se transmita desde el año entrante.



“Los 70 proyectos están en diferentes instancias de desarrollo, con talento y productores de diferentes mercados que se irán liberando en la plataforma gradualmente”, señaló.



Las producciones hoy están fundamentalmente enfocadas en Argentina, Brasil, México y Colombia, señaló la ejecutiva.



Igualmente, planteó que “nuestras expectativas como región obviamente son muy altas. Estamos trabajando hace mucho tiempo para este lanzamiento y esperamos que esta región aporte un importante caudal de suscriptores a este producto global que es Disney Plus”, dijo la empresaria.



Reveló que la propuesta incluye contenido original nunca visto. Disney Plus tendrá más de 40 producciones originales que involucran series, películas y cortos producidos especialmente para la plataforma.



Citó el caso de The Mandalorian, la serie de 8 episodios de Star Wars . En estreno simultáneo con Estados Unidos también se transmitirá la segunda temporada.



En general, el sitio tiene un catálogo de más de 500 películas y más de 7.000 episodios de series de diferentes marcas, por lo que la oferta promete ser bien robusta, dijo Natalia Scalia.

Primeros pasos

Ayer, la marca terminó la etapa de pre-venta que comenzó a principios de noviembre para varios países de la región y el balance es favorable. “Estamos muy contentos. Hasta el momento Colombia hace parte de esos países”, comentó.



Disney Plus es un producto global que cumplió un año desde su lanzamiento en Estados Unidos.

El contenido estará disponible sin conexión a internet en más de 10 dispositivos, igualmente estará activo en cuatro pantallas concurrentes con hasta 7 perfiles. FACEBOOK

TWITTER



A principios de octubre se publicó la última información oficial sobre suscriptores y registra 73,7 millones, lo que indica un nivel de adopción bastante alto de sus audiencias afines a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic”, explicó Scalia.



Al referirse al diferencial con otras plataformas, señaló que su valor fundamental es la exclusividad que tienen los consumidores para encontrar todo el contenido de estas icónicas marcas.



“Se afianza el compromiso y la conexión emocional que han tenido cada una de las marcas con sus audiencias. Además del contenido, Natalia Scalia subrayó las ventajas de Disney Plus desde la experiencia del cliente. Una de ellas, que el contenido estará disponible sin conexión a internet en más de 10 dispositivos, igualmente estará activo en cuatro pantallas concurrentes con hasta 7 perfiles de usuario para configurar.



Al referirse al espacio competitivo, la directiva dijo que se vive un momento de expansión de los servicios por suscripción de streaming en la región.



“Vamos a empezar a ver cómo evoluciona ese consumo y cuántos servicios está dispuesto a tener un cliente de forma permanente”, preció, al decir que Disney Plus es complementario a cualquier oferta que exista por su contenido familiar y exclusivo.



El acceso y los métodos de pago es otro foco de atención de la plataforma para posicionarse en los países.



En su formato de venta directa ofrece la opción de tarjeta de crédito y PayPal. En los únicos lugares donde no va estar esta última opción son Argentina y Colombia, por el momento.



Trabaja para facilitar el acceso y ampliar, con otros jugadores del sector que ofrezcan el servicio, las opciones de pago, puntualizó Natalia Scalia.



(Continúe leyendo: Así nació El Rey que colonizó las cocinas del país)



Por: Portafolio.co