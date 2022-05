Con el Régimen Simple de Tributación (RST) puede cancelar sus impuestos nacionales y municipales sin filas, sin citas, ni desplazamientos. Todo es ciento por ciento virtual. Las empresas, emprendedores, profesionales que desarrollen actividades liberales y que cuenten con ingresos de hasta 3.800 millones de pesos pueden pagar hasta siete impuestos en uno solo lo que facilita el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y su formalización laboral y empresarial.



Este procedimiento se puede realizar gracias al Régimen Simple de Tributación, un sistema que nació con la ley 2010 de 2019, para el pago de diferentes impuestos que se declaran anualmente a través de los sistemas electrónicos de la DIAN.



El sistema incluye impuestos nacionales (renta, ventas, el impuesto nacional al consumo por el expendio de comidas y bebidas y ganancia ocasional) e impuestos municipales (industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil (ICAC)).



Julio Fernando Lamprea, director de impuestos de la DIAN, dice que este sistema ha traído modernización a la administración tributaria y cercanía con el ciudadano: “Al último corte, se han inscrito 66.291 personas, de las cuales 35.029 corresponden a personas jurídicas y 31.262 a naturales”.



Este sistema permite responder a los altos índices de informalidad en Colombia, y, además, aliviar las cargas tributarias y los costos laborales de los empresarios que se vieron afectados durante la pandemia.A la fecha se han recaudado 1,2 billones de pesos y se han beneficiado 913 municipios que representan el 83% del país.

Beneficios

Estos son los principales beneficios que trae inscribirse en el Régimen Simple de Tributación:



1. Tarifas competitivas que van desde el 1,8 al 14,5 por ciento del ingreso bruto anual y que incluyen cuatro impuestos: renta, industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil.



2. Quienes únicamente realicen actividades de bares, restaurantes y cafeterías por el año 2022 no tendrán que pagar impuesto nacional al consumo por el expendio de alimentos y bebidas.



3. Quienes únicamente realicen actividades en tiendas pequeñas, minimercados, micro mercados y peluquerías no tendrán que pagar IVA.



4. Mejora el flujo de caja a los contribuyentes en la medida que no están sujetos a retenciones en la fuente a título de renta y de ICA y tampoco están obligados a practicarlas, salvo las de índole laboral.



5. Incentiva el pago por medios electrónicos, ya que otorga un descuento del 0,5% por los pagos que reciba el empresario por estos medios.



6. Disminuye los costos de contratación de personal por el descuento de lo que pague el empresario por las pensiones de sus trabajadores.



7. El empresario además podrá estar exonerado del pago de lo que le corresponde por el aporte a salud de sus empleados y de los aportes al SENA y al ICBF.



8. Optar por el Régimen Simple es muy fácil y se puede hacer por medios electrónicos sin acudir a la DIAN. Si ya tiene Rut lo puede hacer al momento de inscribirse en el Rut. Si ya tiene Rut puede hacerlo en enero y febrero del año 2023.



