El miércoles este parlante estaba en $149.000 en @Alkosto, hoy en el día sin IVA le subieron $20.000 pesos, así no pierden dinero y no hay un descuento real.



Ojalá la @sicsuper regulará ésto, pero como todo en este país, no va a pasar nada. pic.twitter.com/aOwV4oO8Jl