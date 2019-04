La cumbre aérea a la que no aterrizó el presidente de Avianca Holdings

Si bien la renuncia de Hernán Rincón Lema a la presidencia de Avianca Holdings se hizo oficial este miércoles, a las 5:42 de la tarde a través de la información relevante de la Superintendencia Financiera, la inasistencia del principal ejecutivo de la compañía, a una visita de alto nivel que organizó el Ministerio de Transporte, con directivos de las principales empresas y del sector aeronáutico al aeropuerto El Dorado de Bogotá, durante la mañana, fue un indicio más claro para el Gobierno y el mercado aéreo, de un secreto a voces sobre el que se especulaba desde febrero, pero que comenzó tomar más fuerza incluso antes de Semana Santa.

Personas que estuvieron presentes en el encuentro, liderado por la ministra Ángela María Orozco, y al que también asistió el director de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Juan Carlos Salazar, le revelaron a EL TIEMPO que en dicha cumbre, convocada para conocer las necesidades de las compañías para mejorar la operación de la principal terminal aérea del país, estuvo presente el empresario Germán Efromovich, dueño de Synergy Aeroespace, firma que a través de su subsidiaria BRW Aviation controla el 51,53 por ciento de Avianca Holdings.



Según las fuentes, además de Efromovich, a quien se le vio en una actitud tranquila, estuvieron otros altos directivos de la compañía, pero la extrañeza fue por la ausencia de Rincón, mientras la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, reseñaba en Twitter detalles del encuentro.

#ColombiaNoPara construyendo un robusto sistema de conexión aérea que permite la integración y conectividad regional de todo el país. #AeropuertosParaElProgreso pic.twitter.com/ZTdEZZQ4Za — Angela María Orozco (@orozco_angela) 24 de abril de 2019

Incluso, al interior del Gobierno se tuvo información previa´a la comunicación oficial, sobre el cambio de timonel de Avianca Holdings, lo que reafirmó los comentarios sobre las causas de fondo de la ausencia de Rincón a un evento con toda la crema y nata de la aviación comercial, incluido Andrés Uribe, gerente para Colombia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés).

Decisiones difíciles y dolorosas

Y es que la huelga de los pilotos de Avianca Holdings en el 2017, el alza de los precios del petróleo en el 2018, principal variable que afecta los costos de la operación de una aerolínea, y la obligación de cumplir con obligaciones financieras, entre otros factores, llevaron a que la rentabilidad y las ganancias de la empresa se contrajeran sustancialmente en el 2018, año en el que la utilidad cayó 99 por ciento, a 1,1 millones de dólares.



Y luego de que Avianca Holdings trabajara duro todo el año pasado, para recuperar poco a poco su operación, que se normalizó hasta el cuarto trimestre, ante el desempeño de sus indicadores financieros, sus directivas, en cabeza del hoy vicepresidente de Transformación, Gerardo Grajales, y del vicepresidente Financiero, Roberto Held, anunciaron la decisión de vender la participación en siete empresas que fueron identificadas como negocios no estratégicos, para conseguir liquidez entre 250 y 500 millones de dólares.



También se notificó la decisión de reducir hasta en un 15 por ciento los costos de mano de obra en todos los países donde opera, lo que ha implicado la salida de un número importante de trabajadores.



A estas medidas les siguió el arranque de un duro plan de austeridad y ajuste que ha implicado decisiones difíciles y dolorosas para la compañía, que afectaron el clima laboral y han generado tensiones internas.



Entre ellas figuran, por ejemplo, la unificación de la periodicidad del pago de nómina en Colombia con el de otros países, para hacerlo mensual y no quincenal, lo cual no fue bien recibido por la gente, y la salida inicial de 226 personas en noviembre pasado, quienes se acogieron al plan de retiro voluntario, al cual se han sumado más empleados.



Según las fuentes, en medio de este complejo entorno, en el que en simultánea se llevó a cabo una larga negociación de casi dos años con United Airlines y Copa Airlines (esta entró en la parte final) para una alianza comercial que se materializó el 30 de noviembre del 2018, el estilo gerencial de Rincón contrastó con el que posicionó Fabio Villegas en el resurgir de Avianca, por más 10 años, que era cercano a la gente, pero sobre todo muy pendiente de los detalles de la operación de la empresa y de la atención al pasajero.



Y tras el acuerdo, otro de los ajustes relevantes se dio en febrero pasado cuando Avianca Holdings informó la presencia de United Airlines como observador de la junta directiva, pero sin derecho a voto.

Más medidas

Este año, Avianca concretó no solo el aplazamiento en la entrega de 35 aviones Airbus A320 NEO y canceló el pedido de otras 17 aeronaves, sino que ya quedó en firme el acuerdo para vender de sus acciones en tres de siete empresas (esta semana se pactó la venta de dos empresas de avionetas en Costa Rica y Nicaragua), quedando pendiente firmas clave como Deprisa y Viajes Éxito.



Pero los ajustes siguen y EL TIEMPO pudo confirmar plenamente lo que anticipó hace un mes, en el sentido de que les comenzarían a cobrar el parqueadero a los empleados de la sede administrativa de Bogotá, toda vez que la semana pasada a los empleados les fue confirmada la tercerización de esta infraestructura, a partir de mayo, decisión que tampoco ha caído bien.



Además, se conoció que los empleados que hacen parte de Deprisa finalizarán su contrato con Avianca y que pasarán a ser contratados por la firma Latin Logistics, constituida por Avianca Holdings en enero del 2018 (tiene el 100 por ciento de las acciones), con un capital de dos millones de 2.000 millones de pesos, con sede en Bogotá y que presta servicios logísticos a compañías integradas bajo Avianca Holdings S.A. y a terceros.



Tras todos estos ajustes, cambios progresivos, tensiones y decisiones complejas, una alta fuente de la industria aeronáutica del país le dijo a EL TIEMPO que la presencia de Rincón “era insostenible” y el directivo, quien tenía un contrato a cinco años, alzará vuelo el próximo 30 de abril luego de tres años de gestión, sin poder cumplir su anhelo de estar en la celebración de los 100 años de Avianca, el 5 de diciembre próximo.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios de EL TIEMPO

En Twitter: @omarahu