Mientras sube volumen de ventas, salen de Coca Cola 177 empleados

El anuncio de la salida de 177 colaboradores de Coca Cola Femsa en Colombia, conocido ayer, se produce justo en momentos en que el volumen de ventas de la multinacional de gaseosas crecen a un ritmo del 2,2 por ciento anual.

Datos de la propia embotelladora de gaseosas en el país indican que sus ventas en volumen aumentaron un 2,2 por ciento en los tres primeros trimestres del año pasado hasta las 198 millones de cajas.



A través del segmento de refrescos (Coca-Cola, Sprite y otras marcas de gaseosas) Coca-Cola Femsa tuvo en Colombia ventas por 151 millones de cajas (12, 1 millones de transacciones), con un aumento de 3,9 por ciento, frente a los nueve primeros mes del 2017, cuando despachó 145,2 millones de cajas.

En su momento, directivas de la firma destacaron el desempeño positivo de las bebidas colas, reconociendo que en ese mercado Colombia “gana tracción”.



No obstante, la multinacional no recibió con beneplácito las nuevas reglas en materia tributaria que dejó la Ley de Financiamiento aprobada a finales del año pasado y que

modificó la base gravable del IVA a las zonas francas y, además, dio vía libre al IVA plurifásico.



Ayer trascendió que, además de la salida de un grupo de 177 empleados de la compañía en Colombia el Sistema Coca-Cola, conformado por The Coca-ColaCompany y Coca-Cola Femsa Colombia, no se renovará su contrato de patrocinio para las selecciones oficiales de fútbol de Colombia, aduciendo razones de la coyuntura del mercado y de estrategia de mercado de la firma.



Durante el trámite de la mencionada Ley de Financiamiento a finales del año pasado, Silvia Barrero, directora legal y de asuntos públicos de la compañía y Jorá Ramón Martínez, vicepresidente de asuntos corporativos, dijeron en EL TIEMPO que el IVA Plurifásico (que se aplica a toda la cadena de producción de las gaseosas) podría afectar los precios del producto, disminuyendo los ingresos y poniéndolos a pensar sobre la conveniencia de su permanencia en Colombia.



La directiva expresó que el cambio del IVA de monofásico a plurifásico tendría un impacto del 20 por ciento en la demanda con un efecto cascada en los tenderos, puesto que "el 80 por ciento del mercado de este producto está en las tiendas y representa el 30 por ciento de los ingresos de los tenderos".



Desde esa perspectiva, señalo Barrero, el recaudo estimado por el Gobierno, proveniente de este IVA, sería menor ante la caída del consumo. "Hoy el recaudo del IVA monofásico está garantizado, porque está en cabeza del productor".



Otro de los impactos de la norma sobre la firma esbozados por la directiva tenía que ver con el cambio en el régimen de zonas francas, frente a lo cual dijo, en su momento: "tenemos una zona franca permanente que es el cluster de bebidas más moderno en la región y acoge a otras empresas. La inversión allí fue de 300 millones de dólares confiados en la estabilidad jurídica".



Y agregó que la modificación planteada, el cual modifica la base gravable del IVA a las zonas francas les generaría un impacto negativo. "Son grandes cambios en las reglas de juego".



Por eso advirtió que “el escenario de las acciones legales se ha contemplado, como otros también. Haremos lo que tengamos hacer”.



