Viajes Falabella pasa a manos de Despegar

Una gran variedad de ventajas para los clientes traerá la adquisición del 100 por ciento de la operación Viajes Falabella por parte de Despegar, compañía de viajes en línea.



Según lo anunciaron las dos vocerías empresariales, también se suscribió una alianza estratégica de largo plazo con Falabella Financiero, lo que enlazará el programa de puntos CMR a Despegar.

El acuerdo comercial suscrito, según anunciaron las compañías, tendrá una vigencia de 10 años y cubrirá la operación en Chile, Colombia, Perú y Argentina. El plazo podría ser extendido, e incluye el traspaso del 100 por ciento de las operaciones de Viajes Falabella a Despegar. El valor total de la transacción asciende a US$ 27 millones.



Durante el 2018, Viajes Falabella registró ingresos por US$ 50 millones y un Ebitda de US$ 3,5 millones. El 65 % de sus ingresos corresponden a paquetes turísticos.



Según indicaron las fuentes de las compañías, el acuerdo permitirá potenciar productos y servicios en viajes y turismo, pues se juntan los canales de atención de los usuarios: online, call center y tiendas físicas.



Los tenedores de puntos CMR podrán cambiarlos por viajes y habrá nueva oferta de financiamiento del turismo.



Los voceros de las dos compañías indicaron que Viajes Falabella mantendrá la marca, su red de tiendas físicas y sus plataformas digitales, para potenciar la oferta de productos y servicios de Despegar.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS