Despega otro parque solar, pero se requieren más incentivos y estabilidad regulatoria

Entre Barrancabermeja y Bucaramanga, Santander -una zona que tradicionalmente ha sido productora de petróleo- se construirá uno de los parques solares más grandes del país, pues tendrá una capacidad de 358 megavatios capaces de suministrar electricidad a cerca de 600.000 familias.



El dueño del proyecto Andes es la empresa Spectrum, y en entrevista con EL TIEMPO, su CEO Francisco Sanclemente, dio más detalles de esta iniciativa y del impulso que le debe dar el Gobierno a las energías renovables no convencionales para seguir avanzando en la transición energética.



¿Cuáles serán las características de este proyecto solar?

Es un proyecto importante porque si entrara en operación mañana casi que doblaría la capacidad solar instalada en el país. Estamos seleccionando un partner para que construya con nosotros, será un jugador global.



Vamos a comenzar actividades de preconstrucción entre noviembre y diciembre y la construcción empezará en el 2024. Este parque debería tardar unos 16 meses en construirse, por lo que debería entrar en operación a finales de ese año o a principios del 2025.



Van a ser 800 hectáreas de tierra -donde se hacía ganadería- con unos 650.000 paneles solares, pero no queremos entrar en mucho más detalle por el bien del proyecto, todo el tema de comunidades está complejo.

¿A qué se refiere exactamente?

Hay muchísimos proyectos en desarrollo en Colombia que están retrasados o que están teniendo problemas con el licenciamiento, estos proyectos manejan unos altos niveles de confidencialidad.



Fuimos muy estratégicos en la zona que escogíamos del país, todos los proyectos tienen dificultades, pero tenemos el conocimiento para manejarlos. Tenemos todos los recursos y venimos trabajando con la gente de la zona desde hace más de dos años.

¿Cuántos empleos esperan generar en la región?

Este proyecto va a requerir unas 1.000 personas para construirlo, vamos a contratar gente de la zona, pero no exclusivamente. Esta es una responsabilidad que recae sobre el constructor del proyecto que va a ser un subcontratista nuestro. Además, este proyecto va a costar más de 200 millones de dólares.

¿Van a participar en la subasta de Cargo por Confiabilidad?

Nosotros estábamos preparados para la subasta (que se iba a hacer este año), pero cambiaron los parámetros y tenemos que hacer ajustes y prepararnos para participar.



La energía todavía la tenemos sin vender y es porque hemos visto que otros proyectos están sufriendo mucho por haber vendido la energía antes y ahora tienen retrasos. No queremos vender la energía hasta que no tengamos una visibilidad perfecta de cuándo va a entrar en operación, precisamente, para no añadirle riesgo.



Los proyectos de las subastas pasadas tenían que entrar en 2022 y 2023, pero como no comenzaron a operar en esas fechas tuvieron que firmar contratos de respaldo muy posiblemente a pérdidas, y otros están expuestos a bolsa con precios más caros, eso es un golpe financiero muy duro para el proyecto.

¿Por qué le apostaron a un parque solar en una zona petrolera?

Es una zona con una irradiación muy buena, somos conscientes de que siempre ha sido una región petrolera y detrás de esto habrá una historia muy bonita de transición energética, de transformar una zona que es tradicionalmente petrolera con energía renovable y ver cómo las dos tecnologías van a poder coexistir.



Para su construcción se instalaron 35.000 módulos fotovoltaicos y 9 inversores que transforman la energía continua en energía alterna.

¿El alza del dólar o la inflación afectan la rentabilidad del proyecto?

La situación hace dos años era terrible, pero ya han bajado los precios de los paneles y la tasa de cambio se ha estabilizado, porque cuando el dólar llegó a 5.000 pesos los proyectos prácticamente no eran viables. Lo difícil son las altas tasas de financiación, aquí se requiere muchísima credibilidad para que los proyectos sean viables.



La rentabilidad de las renovables de todas maneras nunca ha sido muy alta, los márgenes son muy apretados, sobre todo si se financian a través de contratos de energía. Al ser los márgenes tan apretados, cualquier retraso pone en riesgo los proyectos y por eso se han abandonado tantos.

¿Les preocupa el cambio en las reglas de juego para este tipo de proyectos?

Sí estamos viendo que se están cambiando bastante reglas, pero también estamos viendo que el país va a requerir energía y vamos a ver qué tan duro será este fenómeno de El Niño, no sabemos qué tan largo será ni qué tan intenso.



Lo que sí sabemos es que, si no entran muchas plantas de generación y no nos preparamos, el siguiente "Niño" puede ser bastante duro o peor que este, porque la demanda continuará creciendo, sobre todo si entran más carros eléctricos. Estamos tranquilos de que la energía sí se necesitará y por eso este proyecto es tan importante y tan estratégico.



¿Qué se necesita para seguir incentivando la energía solar en el país?

Si queremos hablar de energía renovable barata se necesitan más incentivos tributarios, sobre todo porque muchos de los proyectos no están en compañías que tienen renta gravable, entonces mucho de lo que se estableció en la Ley 1715 no se puede aprovechar.



La estabilidad regulatoria también es muy importante, al igual que una flexibilidad para manejar los retrasos de los proyectos. Los tiempos para el desarrollo de energía renovable en Colombia son muy inciertos y hay cierta rigidez en los compromisos que las compañías hacen para que los proyectos entren operación. Creo que un poco más de flexibilidad alrededor de eso ayuda a reducir el riesgo que tienen los proyectos en su desarrollo y podría acelerar las inversiones.

¿Este tipo de proyectos ayudan a tener una energía más barata?

Esa es una pregunta muy interesante y un poco difícil de contestar, la energía renovable tiene un costo marginal cercano a cero porque la energía no se puede guardar. Entonces si mi parque está funcionando tengo que ofertar un precio barato para poder entrar en el despacho, porque de lo contrario la energía se pierde.



Si todos los proyectos de las subastas estuvieran operando ahora mismo seguro que los precios en bolsa no estarían por encima de 1.000 pesos por kilovatio hora, ya que se tendría una gran cantidad de megavatios que ofertan precios muy bajos. A largo plazo mucha renovables sí van a bajar el precio de la energía.