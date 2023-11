Autoridades chilenas no ven impedimento de Gilinski en compra del Grupo Nutresa

La Fiscalía Nacional Económica, autoridad de la competencia de Chile, no encontró méritos para impedir el cierre de la adquisición de Grupo Nutresa por parte de JGDB Holding S.A.S. y Nugil S.A.S. y, en último término, por parte del Grupo Gilinski, con lo cual puso fin a la investigación iniciada en ese país por posible conflictos de mercado que pudieran derivarse de la operación en Colombia, toda vez que Nutresa produce y comercialización alimentos en el país austral, a través de las empresas Tresmontes Lucchetti Servicios S.A., Tresmontes S.A., Lucchetti Chile S.A. y Novaceites S.A.



"Apruébese, de manera pura y simple, la Operación relativa a la adquisición de control en Grupo Nutresa S.A. por parte de JGDB Holding S.A.S. y Nugil S.A.S. y, en último término, por parte del Grupo Gilinski", señaló dicha autopridad a través de la resolución 49, en la que detalló que la adquisición del Grupo Gilinski y su socio Árabe de Nutresa no representa riesgos comerciales, así como tampoco de conglomerado ya que los inversionistas colombianos no tienen otro tipo de actividades en Chile, más allá de las que realizan por medio de Nutresa y las marcas que operan allí.



"La Fiscalía pudo verificar que las partes desarrollan sus actividades en distintos segmentos, sin existir superposición horizontal, ni relaciones verticales en las actividades desarrolladas por los agentes económicos que toman parte en la Operación. Del mismo modo, se pudo corroborar que la Operación tampoco genera riesgos de conglomerado, ya que el Grupo Gilinski no tiene actualmente actividades en Chile diferentes a su participación en la Entidad Objeto", según detalla la autoridad en su resolución.



La investigación adelantada por la Fiscalía Nacional Económica de Chile se inició varias semanas atrás, precisamente con el ánimo de descartar que la compra de Grupo Nutresa por parte de la familia Gilinski y su socio árabe (IHC Capital Holding), Nugil y JGDB Holding, pudiera generar algunos conflictos de interés o de posición dominante en el mercado de producción de alimentos, dado que Nutresa produce y comercializa alimentos en ese país a través de otras compañías.



En Colombia el proceso de traspaso de la propiedad de Grupo Nutresa al Gilinski y sus socios, que quedarán con no menos del 87,5 por ciento de la productora de alimentos, una de las más importantes de Latinoamérica, así como la salida del inversionista de su participación accionaria en Grupo Sura, se estima que quyedará cerrada antes del 15 de diciembre.



Como se recuerda, a ese acuerdo se llegó a finales de mayo del presente año, luego de 18 meses de disputas y diferencias entre la familia Gilinski y las directivas de los grupos Sura, Nutresa y Argos.

El acuerdo

Gonzalo Alberto Pérez Rojas, presidente del Grupo Sura, Jaime Gilinski Bacal, presidente del Grupo empresarial Gilinski y Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos. Foto: EL TIEMPO

Los términos del mencionado acuerdo establecieron que JGDB y Nugil, compañías controladas por la familia Gilinski, adquirirán una participación controlante en Grupo Nutresa, no inferior al 87 por ciento de las acciones de la firma, a cambio de que Grupo Nutresa deje de ser accionista de Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) y de Grupo Argos.



A su vez, las compañías bajo el control de los Gilinski, JGDB, Nugil e IHC Capital Holding LLC, deben salir de sus acciones de Grupo Sura, al tiempo que esa última organización y Grupo Argos saldrán de sus participaciones en Nutresa. Esos procesos deberán surtirse a través de varias operaciones que tendrán que contar con el visto bueno de las autoridades del mercado y ajustarse a lo que demandan las normas.



Precisamente, el visto bueno que acaba de dar la autoridad chilena hace parte de las aprobaciones que se requieren para avanzar en las etapas de cierre del la compra de Grupo Nutresa, una apuesta de los inversionistas colombianos que inició con una primera opa realizada en noviembre del 2021.