Internacionalizar la economía requiere la adopción de más tecnología

Si Colombia quiere integrar su economía con la del resto del mundo, y por esta misma vía reducir la brecha de sus ingresos, debe diseñar una estrategia que le permita acelerar la adopción y adaptación de tecnología. "El mundo desarrolla tecnologías a una velocidad superior a la que Colombia es capaz de adoptarlas y adaptarlas", señaló Ricardo Hausmann, economista y profesor de la Universidad de Harvard, quien intervino este jueves en el Congreso ‘Empresarios y Sociedad’, organizado por la Red de Cámaras de Comercio, Confecámaras.



Hausmann, quien hace parte de la Misión de Internacionalización, hizo un resumen de los principales hallazgos y conclusiones que un grupo de expertos le está recomendando al Gobierno para dar ese paso definitivo y necesario de cara a la integración del país con el resto de naciones en materia económica, entre otros aspectos.



"El problema de la falta de internacionalización de Colombia es consecuencia de una brecha tecnológica creciente, que, al mismo tiempo, no ha permitido tampoco cerrar la brecha de ingresos", subrayó el economista.



Y agregó que para lograr esta adaptación y adopción de tecnología, una de las primeras recomendaciones es mejorar los niveles de migración, pues en el país por cada migrante, hay 356 nacionales (2015). De modo que se debe atraer talento de otros países, ya que “es mejor traer el know how (el saber hacer).



“Para mover tecnología hay que atraer cerebros, Colombia no lo hace”, insistió Hausmann, al señalar, además, que para atraer tecnología se requiere mejorar las exportaciones y el país exporta menos de la mitad de lo que debería dado a su tamaño en términos de PIB y población.



El tercer aspecto tiene que ver con la conquista de empresas multinacionales. Según el experto, la participación del empleo generado por multinacionales respecto al empleo es relativamente baja.



“Las multinacionales mejoran, en muchas ocasiones, las tecnologías locales, y también traen nuevas tecnologías. De esta manera se incorpora conocimiento a las cadenas de valor”, explicó Hausmann.



Para el economista, otro elemento que demuestra la poca integración de Colombia es el hecho de que en el paquete de exportaciones del país pesa muy poco los insumos intermedios. Eso indica que Colombia no participa en cadenas globales de valor complejas.



Hausmann también indicó que hay que conectar a la diáspora colombiana a la internacionalización de la economía colombiana. Capitalizar la presencia de colombianos en el exterior como forma de inserción en los flujos internacionales de conocimiento, inversión y comercio.



