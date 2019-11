Daabon, número 1 del mundo en producción sostenible de aceite de palma

La empresa samaria Daabon obtuvo por quinto año consecutivo el puesto número uno a nivel mundial en la producción sostenible de aceite de palma. La distinción es realizada por la herramienta internacional SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit), que mide las buenas prácticas socio ambientales en los procesos de cultivo y extracción.

“Es de suprema relevancia para nosotros hacer parte de este selecto grupo de empresas, que trabajan buscando la transparencia de sus procesos, al realizar de forma responsable la extracción de aceite de palma”, señaló Felipe Guerrero, Director de Sostenibilidad del Grupo Daabon.



Para la elaboración del ranking SPOTT, se tomaron evidencias de más de 90 empresas productoras de aceite de palma a nivel mundial y la compañía colombiana obtuvo el 93,5 % de calificación en el cumplimiento de los estándares requeridos.



“No es un dato menor que una empresa colombiana, que hoy garantiza el trabajo de más de 2.000 personas en la región, ponga no solo a la costa, sino al país entero, como el ejemplo a seguir. Es un trabajo arduo que nos apasiona, no solo para mantener la calidad durante estos 5 años, sino al innovar y reinventarnos para seguir siendo un referente a nivel mundial”, agregó Guerrero.



A lo largo de su historia, Daabon se ha caracterizado por el compromiso con la innovación enmarcada en el cuidado y respeto por el entorno, alcanzando altos estándares de sostenibilidad gracias a su gestión desde lo ambiental, social y el uso responsable de los recursos involucrados en el cultivo de la palma de aceite.



Para Daabon es un orgullo seguir posicionando a Colombia como uno de los principales referentes ambientales a nivel mundial y reitera su compromiso con la continuidad y mejora de estas prácticas de sostenibilidad.