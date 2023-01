Durante 2021, la actividad minera de Antioquia representó 8,9% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia; así mismo entre 2021 y el tercer trimestre de 2022, las asignaciones directas de regalías de los municipios de este departamento ascendieron a $79.000 millones. En esta región del país se extrajo 80% de la producción nacional de oro, de acuerdo con datos de producción de minerales de la Agencia Nacional de Minería (ANM).



Esto demuestra la importancia que tiene a nivel local y nacional la actividad minera desarrollada.



Este fue uno de los temas que se tocaron durante la participación del presidente Gustavo Petro en Jericó, donde se discutió el futuro de la minería en la región.

“Nosotros no tenemos una posición antiminera per se, tenemos una discusión que ya tiene forma jurídica con la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordena revisar la titulación minera entregada”, dijo durante su discurso.



Poco después de la intervención del mandatario en la región, la ANM emitió una resolución en la que retomaba funciones de fiscalización de títulos mineros de Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (Pine) que estaba en manos de la delegación de la Gobernación de Antioquia dedicada a ese fin.

De acuerdo con Nicolás Arboleda, asociado senior de Baker McKenzie, para el área de Minas y Energía, de esta forma se centralizan una serie de trámites como el seguimiento de los contratos, la imposición de multas o la declaración de caducidad.



Esto, de acuerdo con el presidente de la Agencia, se hace dado que es “necesario para unificar lineamientos, criterios y políticas para la fiscalización, seguimiento y control de estos proyectos”.

Cuidar el agua y el territorio

Gustavo Petro en Jericó. Foto: Presidencia de la República.

Durante la presentación, el presidente afirmó que reconocen la importancia de la minería para la transición energética, por requerir metales como el cobre, oro, platino, níquel, que produce Colombia.



No obstante, afirmó que para que se desarrolle este tipo de minería se requiere que se cuide el agua y el territorio, con el fin de que esta actividad conviva con otras productivas. “Hemos identificado que la titulación minera se dio donde están los acuíferos, entonces tenemos un peligro indudable”, apuntó.



Uno de los cinco títulos que retomará la ANM es precisamente Quebradona, de Anglogold Ashanti en Jericó que extraerá cobre (80%), plata y oro. Si bien el Presidente no se refirió en específico a este proyecto, afirmó que en Jericó no se avanzaría con la minería, a lo que la compañía dijo que “tenemos la tranquilidad de que nuestro proyecto Quebradona no pone en riesgo el agua del territorio y puede coexistir en armonía con el desarrollo de un distrito agrario y ecológico”.



La empresa estimó que una vez el proyecto empiece a producir metales, dejaría $5 billones al país relacionados con regalías e impuestos.

De estos, una parte se irrigaría al municipio que recibiría asignaciones derivadas de esta actividad.



Por el momento, el proyecto se encuentra archivado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).



De acuerdo con la entidad, “las principales consideraciones técnicas que llevaron a ordenar el archivo (..) se relacionan con la definición del área de influencia, la caracterización de los componentes hidrogeológico, hidrológico (...)”.



En este momento se adelantan una serie de proyectos como la reforma al Código Minero y al licenciamiento de estos proyectos, que cambiará cómo se desarrolla minería.