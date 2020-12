Por pandemia y huelga, Cerrejón ha dejado de vender US$ 759 millones

Si hace tres años la huelga de pilotos de 51 días le costó alrededor de 360 millones de dólares Avianca Holdings, según reveló en su momento el entonces hombre fuerte de la empresa, Germán Efromovich, la parálisis de actividades de la minera Cerrejón, que se extendió por 91 días y que finalizó este 30 de noviembre, unida a la menor demanda de carbón por la pandemia, ha dejado en impacto mayor en los ingresos de la empresa y también en la economía de La Guajira.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y septiembre las exportaciones de hullas térmicas del departamento, que representan el 99,4 por ciento de las ventas externas totales de la región y que casi en su totalidad explota Cerrejón, llegaron a 793,9 millones de dólares, con una sensible reducción que se acentuó desde el inicio de la emergencia sanitaria.



Y teniendo en cuenta que según la empresa entre septiembre y noviembre no exportó nada, sus exportaciones, equivalentes a cerca del 95 por ciento del total de carbón del departamento, habrían sumado entre marzo y noviembre unos 404 millones de dólares, con una reducción de 759 millones de dólares (2,8 billones de pesos) frente a las exportaciones del período marzo-noviembre de 2019.



Es decir, que del menor valor de ventas en dicho lapso analizado frente al 2019, alrededor de 319,3 millones de dólares se dieron durante los tres meses de la huelga (el 42 por ciento del descenso), cifra que no solo afectará la nueva meta que revisó a la baja la compañía por el coronavirus (20 millones de toneladas para todo el año), sino que implicará un impacto fuerte para las finanzas públicas en materia de impuestos, pero también la economía de La Guajira por la reducción de regalías y de los salarios dejados de percibir por los trabajadores.

Cerrejón calcula que por cada día de huelga que transcurrió, la economía de La Guajira y el país dejaba de recibir ingresos por 7.000 millones de pesos en conceptos como impuestos, regalías y salarios, entre otros, lo que indica que los 91 días de cese de actividades por el conflicto laboral tuvieron un costo en ingresos por 637.000 millones de pesos.



Según los datos del Dane y teniendo en cuenta la participación de Cerrejón en exportaciones y producción de carbón térmico en La Guajira, en los meses de la huelga (septiembre, octubre y noviembre), las ventas de externas de la minera habrían bajado en unos 1,2 billones de pesos frente al año pasado.si se toma en cuenta el valor promedio del dólar en ese rango, que según la Superintendencia Financiera fue de 3.761,87 pesos.



Superada la huelga más larga en la historia de la minera, la presidenta de la compañía, Claudia Bejarano, señala que aunque se retomará la operación con los mismos desafíos que había a comienzos del año, “tenemos la confianza de contar con un equipo de clase mundial que nos ayudará a superar esta situación”.

