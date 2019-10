¿Cuándo tiene derecho a acceder a auxilios funerarios en Colpensiones?

Por estos días, la Procuraduría General le pidió a Colpensiones revisar el procedimiento con el cual se reconocen y pagan los auxilios funerarios, en razón a que el Ministerio público quiere evaluar y establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias y las razones por las que la entidad habría negado más de 30.000 solicitudes de auxilio funerario, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2019.



En ese contexto, estos son los requisitos para acceder a un auxilio funerario.

Desde la perspectiva de Colpensiones, "el auxilio funerario es la prestación económica a la que tiene derecho la persona que compruebe haber sufragado los gastos fúnebres o de entierro de un afiliado o pensionado por vejez o invalidez".



Este apoyo es equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso.



Dicho auxilio no podrá ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.



Para acceder a un auxilio funerario el ciudadano debe presentar la siguiente documentación.



1. Formulario de solicitud del auxilio funerario. Se puede descargar de la página web de Colpensiones: www.colpensiones.gov.co



2. Original o fotocopia autenticada del Registro Civil de defunción del causante.



3. Factura original a nombre de la persona natural o jurídica que haya sufragado los gastos funerarios debidamente cancelada



4. Fotocopia ampliada al 150 % de la cédula de ciudadanía o de extranjería del NIT del solicitante que demuestre haber sufragado los gastos fúnebres.



5. Certificado de una cuenta bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días a la presentación de la solicitud, a nombre de la persona natural o jurídica reclamante del auxilio.



6. Cuando exista un contrato preexequial, empresarial o colectivo, debe allegar Certificación expedida por el centro que prestó el servicio fúnebre, en la que conste:



A. Servicio que fue cubierto por el plan de previsión o preexequial,



B. Los servicios funerarios prestados,



C. El valor del contrato



D. El valor pagado



E. Fotocopia del contrato preexequial.



Según las estadísticas de Colpensiones, el promedio de auxilios funerarios reconocidos en 2019, por mes, es de 1.959.



De enero a septiembre de este año se han reconocido 17.632.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS