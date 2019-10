Innovadores, los perfiles más buscados por las compañías

En los últimos años han tomado más relevancia en las áreas de recursos humanos de las compañías los perfiles de los profesionales que se pueden identificar como innovadores, dada la imperiosa necesidad que hoy tienen las organizaciones por desarrollarse en las áreas donde esos talentos resultan vitales.

En ese sentido, de acuerdo con Luis Fernando Londoño, consultor Senior de Mercer Colombia, para que la innovación se desarrolle, las empresas están buscando, por una parte, unas características personales como curiosidad, tolerancia al fracaso y empuje, y por otra, experiencias y profesiones que enriquezcan y permitan una mirada diferente a la que siempre han tenido. Para este último caso, dice, hay algunas que buscan antropólogos para aportar una mirada integral a los clientes y sus ciclos de vida.



Por su parte Loreta Calero, socia asesora en Crowe España, sostiene que el motor fundamental de la transformación son las personas, y que son ellas precisamente las que hacen que sea un éxito o un fracaso en la organización, por lo que señala que el reto de encontrar profesionales que lideren la transformación en las empresas es que ellos deben combinar una serie de habilidades de distinta tipología.



“El talento innovador es una combinación de aptitud y aptitud, visión anticipatoria, inteligencia emocional, creatividad, conocimientos técnicos, capacidad analítica, ética, motivador y capacidad de trabajo en equipo. Esas son algunas de las características que componen los perfiles más demandados”, agrega Calero.

A su vez, afirma que además de la búsqueda de la atracción de talento interno, ve una tendencia creciente a aproximarse a ecosistemas emprendedores y que sean estos los que reten el modelo de negocio e identifiquen nuevos productos o servicios. “Estos espacios llamados de co-creación o creación colaborativa son de enorme valor para las organizaciones y generan un flujo innovador muy interesante”.



Según Carvajal Tecnología y Servicios, allí creen que se requieren tres grandes perfiles que son cruciales y dan vida a las áreas de innovación. En primer lugar, aquellos con una visión disruptiva frente a modelos de negocio, que tienen además la capacidad comercial y de comunicación para vender dichos modelos y atraer inversionistas.



Segundo, personas con conocimientos técnicos y experiencia desarrollando tecnologías. Este perfil es una persona con habilidades desarrolladas en el manejo de lenguajes de programación y manejo de nuevas tecnologías que les dan vida práctica a las ideas de los primeros, y líderes y catalizadores de los técnicos y los soñadores. “Ellos se encargan de darle sentido, foco y disciplina a los proyectos, de tal forma que se enmarquen en los marcos legales y tengan los elementos para convertirse en pilotos y negocios exitosos”.



A su turno Fabio Andrés Montoya, director ejecutivo de la Corporación Interactuar, considera que para esa elección lo primero es que la persona sea muy inquieta y que constantemente se esté cuestionando en cómo mejorar o funcionar para poder innovar.



Asímismo, anota, que es importante que se enfrente al riesgo, que tenga la virtud de la resiliencia, puesto que “en este mercado también hay que aprender a fracasar y a volver a levantarnos de muchos errores para obtener la recompensa al final”.

Talento en Colombia

Al ser consultados sobre si Colombia cuenta con talento realmente preparado para ejecutar de manera exitosa esos procesos innovadores, los expertos coincidieron en asegurar -sin dudarlo- que sí.



Por eso Londoño explica que, justamente, lo que a algunas compañías les ha permitido ser más innovadoras es contar con líderes que fomentan que los demás tomen riesgos, mediciones que incentivan a buscar nuevos productos o mercados, una cultura de mejoramiento continuo y reconocimientos para quienes sugieren y aportan nuevas formas de ver las cosas.



Mientras que Carvajal añade que este talento proviene especialmente de la curiosidad de las personas que encuentran relevante el mundo de la tecnología y que las universidades se han empezado a dar cuenta de que la creación de estos perfiles es indispensable para la competitividad de las empresas.

Programas de educación

Por esto, indica, han surgido nuevos programas de educación encaminados a buenos perfiles técnicos integrales e incluso, “los profesionales colombianos están empezando a ser buscados en el exterior por su contacto con la vibrante economía digital de la región”.



Para Loreta Calero, además de creer en el talento nacional, Colombia es una referencia en este ámbito. Sin embargo, piensa que en esto no se debe ser conformistas y que hay que buscar la mejora constante. “Un análisis del start up ratio, así como del grado de madurez tecnológica de la población categorizada por rangos de edad, daría medida del estado actual y esto facilita el seguimiento a los distintos colectivos y focalizar esfuerzos”.



Y también recomienda las iniciativas que promuevan el emprendimiento entre los jóvenes, de 13 a 18 años, y les entrenen en las habilidades necesarias, pues esto incrementaría la base emprendedora.



“Pensemos que los modelos de negocio están cambiando y se tiende a plataformas colaborativas en las que varias empresas interactúan, siendo esto así, hay que formar para ser emprendedor, a ser tu propio jefe. Esos conocimientos hoy por hoy no se están impartiendo en la escuela”, reflexiona Calero.



No obstante, y pese a que también está convencido del talento que hay en el país, Fabio Andrés Montoya siente que hay un elemento que está haciendo falta para desarrollar más esta área en Colombia, y es el hecho de que no existe la cultura del fracaso como sí sucede en otros países altamente innovadores donde esto se premia. “Acá le tenemos mucha resistencia y miedo a ese aspecto que debe ser parte de nuestro proceso empresarial”.



En lo que hace referencia a los sectores de la economía en los que más se están reclutando a estos profesionales innovadores el director ejecutivo de la Corporación Interactuar indica que en todos ellos se pueden ver profesionales innovadores.

Y agrega que todo lo que tiene que ver con la Cuarta Revolución y Tecnologías de Información necesita gente innovadora, desde el tecnólogo e ingeniero de sistemas hasta el matemático puro que ayuda a entender los temas de analítica. Esto también se aplica al agro, donde se está utilizando la tecnología para avanzar en la competitividad. De los sectores más destacados, según él, están el financiero, la industria de software, el agro y el sector eléctrico. Sobre este aspecto, Londoño sostiene que las primeras empresas que buscan pensar diferente suelen ser aquellas que sufren de mayores presiones competitivas, bien sea por su giro normal del negocio (como en consumo masivo) o porque les han surgido competidores diferentes a los tradicionales (como las Fintech en servicios financieros).



Sin embargo, anota que cada vez más organizaciones de distintos sectores están buscando incrementar su competitividad a través de la innovación.

Perfiles que son altamente demandados

Los profesionales innovadores escasean y por tanto son perfiles altamente demandados. Además, para Calero, es cierto que todo lo relacionado con tecnología ha captado gran parte de esos perfiles, y que hay áreas en las que la transformación ha sido más evidente como la financiera o la de telecomunicaciones.



A estas suma el sector retail, que está en pleno proceso de transformación y tiene que afrontar el reto de cómo fidelizar y mejorar la experiencia del cliente en un momento en el que la venta online ha captado buena parte del mercado.



“En realidad todos los modelos de negocio se han visto afectados por la tecnología, y si no lo han hecho aún lo harán próximamente, lo que hace que sea muy importante el disponer de personas con visión que nos permitan anticiparnos a esos cambios”, concluye la socia asesora en Crowe.

ALEJANDRO RAMÍREZ PEÑA

Especial para EL TIEMPO