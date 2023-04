Las startups son empresas que usan nuevas tecnologías y que por su modelo tienen grandes alternativas de crecimiento en el mercado.



Este tipo de empresas ha tenido gran avance en los últimos años, especialmente las que se dedican a las finanzas, conocidas como fintech que en Latinoamérica pasaron de 5.700 a 10.700 a inicios del 2022, según el portal especializado ‘Statista’.

En muchas ocasiones estas compañías son comparadas con mipymes, por el tema de recursos humanos y el volumen de negocio, no obstante son diferentes en el sentido en que son organizaciones emergentes, que no cuentan con posicionamiento previo, su modelo de negocio es la innovación y la tecnología, cuentan con un enfoque más amplio y no sólo se limitan al mercado local con costes no muy elevados, reseña el Banco Santander.

Cinco startups colombianas que usted debe conocer

A finales de cada año, Forbes realiza un estudio de 200 compañías para escoger a las 30 más prometedoras, en las cuales se cuentan startups de diferentes sectores, entre las cuales están finanzas, salud, alimentos, automotriz, entre otros.



Aquí, un listado de cinco que se proyectan para sorprender en este 2023.

Littio

Una app en dólares digitales para contrarrestrar la devaluación Foto: Tomado de Instagram: @Littio.co

Esta startup se creó en 2021 por cuatro jóvenes en Bogotá y cuenta con una aplicación en la cual el usuario puede invertir su dinero en la criptomoneda USDC, que tiene paridad con el dólar, cuyo principal objetivo es protegerlo de la devaluación de la moneda local. En poco tiempo lanzaron su tarjeta Mastercard, que permitirá a los registrados gastar en dólares en cualquier lugar del mundo, expresa el portal oficial.

Tu Plaza

Plataforma amigable con los agricultores para comercializar sus productos Foto: Tomado de Instagram: TuPlaza Colombia

Creado en la ciudad de Cali en el 2020, esta startup le permite a agricultores de la región conectarse con el mercado sin intermediarios. Con su plataforma de comercio electrónico logran operativizar, estandarizar compras y evaluar la eficiencia de cada kilo transportado. Actualmente, se encuentra en Cali, Medellín, Eje Cafetero y Caribe, confirma el portal de La República.

Lök

Granola, barras de chocolate y cacao en polvo son algunos de los productos de esta empresa Foto: Tomado de Instagram: Lök Foods

Es una empresa que vende productos derivados del cacao, procedentes de zonas afectadas por el conflicto como Tumaco, Nariño. Actualmente, envían productos a México, Estados Unidos, Panamá, Francia, China, entre otros. Los principales productos que ofrece son barras de chocolate, bebidas en polvo y granola, según su portal oficial.

Arkangel

La plataforma le permite a entidades de salud la transformación de datos Foto: Tomado de Instagram: Arkangel AI

Es una plataforma de Inteligencia Artificial (IA) que ayuda a empresas prestadoras de servicios de salud como hospitales, aseguradoras y farmacéuticas a transformar datos en modelos predictivos, que han alcanzado que más de 68 millones de personas tengan acceso a salud y tratamientos médicos, en países como España, Canadá y Reino Unido, como lo reseña Forbes.

Lokl

Plataforma financiera para invertir en proyectos inmobiliarios Foto: Tomado de Instagram: Lokl.Life

Creada en Medellín por Camilo Olarte de 30 años, con más de 570 inversionistas, es una plataforma de inversión colaborativa que permite invertir en proyectos inmobiliarios desde los mil dólares y promover espacios como los coworking. Uno de sus objetivos es llegar a países como Brasil y México, reseña Forbes.

También se encuentran compañías como ‘Alfred’, que se mueve en el sector automotriz, ‘Plurall’, soluciones para empresarios, ‘Zulu’, plataforma de pagos y transferencias, entre otras más que desean innovar, desarrollar tecnologías y aliarse con otras empresas que deciden apostarle a este tipo de negocio prominente.



La generalidad de estas startups colombianas es la resolución de problemas con su modelo de negocio que, como se puede observar, se desarrolla en diferentes ámbitos como el financiero, el alimenticio y la salud.





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

