Las empresas más grandes, que más ganan y más venden en Colombia

La Superintendencia de Sociedades presentó, este jueves, su informe sobre las 1.000 mayores empresas de Colombia en el sector real, según los resultados reportados por las compañías correspondientes al 2019.

El informe anual de la Supersociedades incluye empresas del sector real, es decir que no están bancos y lo demás negocios financieros.



(Puede leer: Diez cosas que no volverán a ser iguales tras pandemia del coronavirus)



Las diez más grandes en ventas son

(Ingresos operacionales en billones de pesos)



1 Ecopetrol 69,1

2 Organización Terpel 17,1

3 Refinería de Cartagena 12,9

4 Comunicación Celular 12,7

5 Almacenes Éxito 11,7

6 Empresas Públicas de Medellín 9,7

7 Aerovias del Continente Americano Avianca 9,3

8 Nueva EPS 7,9

9 Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos 7,7

10 Kopps Comercial 6,9

11 Colombiana de Comercio 6,7



(Lea también: Avianca flexibilizó sus políticas de cambios y no cobrará por estos)



Las diez que más ganan son

(Utilidades en billones de pesos)



1 Ecopetrol 13,3

2 Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos 4,3

3 Grupo Aval Acciones y Valores 3,0

4 Empresas Públicas De Medellín 2,7

5 Oleoducto Central 2,7

6 Bavaria 2,4

7 Grupo Energía De Bogotá 1,8

8 Interconexión Eléctrica - ISA 1,6

9 Adminegocios 1,3

10 Grupo Bolívar 1,3



(Le sugerimos: El drama de una madre que espera la casa que pagó hace 14 años)



Las más grandes según sus activos

(En billones de pesos)



1 Ecopetrol 123,0

2 Empresas Públicas de Medellín 47,3

3 Grupo de Inversiones Suramericana 29,2

4 Refinería de Cartagena 28,3

5 Grupo Aval Acciones y Valores 22,5

6 Interconexión Eléctrica - ISA 18,9

7 Isagén 18,9

8 Grupo Energía de Bogotá. 18,6

9 Aerovias del Continente Americano - Avianca 18,5

10 Grupo Argos 18,2



(En otras noticias: Desempleo en Colombia disminuyó en junio un 1,6 % comparado con mayo)



Las que más pierden

(Billones de pesos)



1 C.I. Prodeco -2,3

2 Aerovias del Continente Americano - Avianca -1,7

3 Medimás EPS -0,8

4 Avantel -0,5

5 Jeronimo Martins Colombia -0,5

6 Carbones de La Jagua -0,4

7 Rappi -0,3

8 C.I. Colombian Natural Resources I -0,3

9 Mercadería -0,3

10 Comparta -0,2



ECONOMÍA Y NEGOCIOS