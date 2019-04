SoftBank invertiría cerca de US$ 1.000 millones en Rappi 

SoftBank Group Corporation está a punto de invertir US$ 1.000 millones en Rappi, según una persona familiarizada con el tema.

Es probable que la inversión sea liderada por el Fondo de Innovación, recientemente creado por la compañía japonesa, y que fue lanzado por el director de operaciones de Softbank, Marcelo Claure, para centrarse en las inversiones en tecnología en Latinoamérica, dijo la persona, quien pidió no ser identificada ya que los detalles no son públicos.



El acuerdo podría ser anunciado esta semana.



De darse, esta podría ser una de las inversiones más grandes en una empresa latinoamericana.



La startup colombiana fue valorada en más de US$ 1.000 millones en su última ronda de recaudación de fondos en septiembre, en la que recaudó US$ 220 millones, liderados por DST Global.



No fue claro de inmediato en cuanto se valoraría la compañía después de la inversión de SoftBank.



