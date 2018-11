Recuperar mercado local, tarea de Avianca tras un año de la huelga

Un año le tomó a Avianca Holdings recuperarse de los fuertes efectos que tuvo su operación en Colombia por la huelga de pilotos, mercado que representa cerca del 55 por ciento de toda su actividad, cese de actividades que precisamente hace un poco más de 12 meses llegó a su fin y que marcó un duro proceso de ajuste para la compañía, en medio de aumentos en el costo de los tiquetes por la menor oferta y por el aumento de los precios del petróleo.

Hoy, cuando la aerolínea revela la evolución de su operación y el aumento de su capacidad, las cifras preliminares, dadas a conocer a EL TIEMPO, muestran que las rutas diferentes a las que pasan por Bogotá, las más afectadas por la huelga de los pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), volvieron a la normalidad y en algunas de estas el número de frecuencias semanales se incrementó frente a agosto del 2017, mes previo al inicio de la huelga.



Según la empresa, frente a agosto del 2017 todas las rutas que no pasan por Bogotá están totalmente restablecidas desde mediados de año.

Pero, al mismo tiempo, los datos más recientes de la propia compañía y de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) evidencian que la tarea pendiente será recuperar cuota de mercado, ya que por culpa del paro, que llevó a que la empresa tuviera que dejar en tierra más de 40 aeronaves en un momento dado, la empresa tuvo una caída del 7,84 por ciento en el número de viajeros locales movilizados entre enero y septiembre, frente al mismo período del año pasado; es decir, 792.783 viajeros menos.



En ese mismo período, el indicador que muestra el número de kilómetros volados de los pasajeros pagos (RPK) cayó un 5,03 por ciento en los vuelos nacionales.



No obstante, los mismos indicadores muestran que en septiembre pasado, frente al mismo mes del 2017, la compañía ya había logrado subir en un 19 por ciento el número de pasajeros locales el indicador de RPK en un 20,8 por ciento.



Por ello, ahora, tras el bache que dejó la huelga de pilotos más prolongada en la historia de la aviación mundial, Daniel Fajardo, director de Planeación y Flota de Avianca Holdings, explicó que la oferta de vuelos nacionales en 2 por ciento frente a agosto del 2017 y ahora ofrece un 6 por ciento en el mercado nacional, lo que significa una media de 8 vuelos diarios adicionales.



Adicionalmente, según el directivo, desde agosto pasado, Avianca retomó la totalidad de la operación a España y a Nueva York, para las que hubo que arrendar aviones de otros países, producto del menor número de pilotos disponibles.

A retomar la ruta

De acuerdo con la empresa, las plazas de los 83 aviadores retirados de la compañía están cubiertas y cuenta con 1.280 aviadores (610 capitanes y 658 copilotos), más otros 100 pilotos en entrenamiento, con los que se busca apoyar las acciones comerciales y de promoción, de cara a retomar los clientes que se perdieron.



De acuerdo con Fajardo, este año se han implementado 250 acciones promocionales para promover los destinos, situación que se da en medio de la fuerte competencia que hay por los viajeros y que se hace visible, por ejemplo, en tener semanalmente una ruta sorpresa con descuentos del 30 al 40 por ciento en el valor del tiquete, al igual que cada 15 días ofrecer tarifas promocionales para clase ejecutiva que incluyen entre 5 y 10 destinos al interior del país, las cuales están activas permanentemente.



Todo esto, según el directivo, buscando recuperar el mercado de pasajeros nacionales, que es el que ha impactado los resultados operacionales de los vuelos domésticos en Colombia, Perú y Ecuador, de toda la holding de Aviación.

Para ello, hoy Avianca Holdings no tiene ningún avión en tierra por falta de pilotos.



Al respecto, la Aerocivil indicó que el número de horas de operación de las aeronaves es potestad de las empresas aéreas, siempre y cuando cumplan con las normas mencionadas, no solo de mantenimiento técnico sino de carga laboral de los pilotos

“Incluso, para diciembre Avianca tiene proyectado ofrecer operaciones adicionales en rutas como Cali-Cartagena, Cali-Medellín y Cali-Santa Marta, para atender la demanda de viajeros durante esta época”, aseguró Daniel Fajardo, director de Planeación y Flota de Avianca Holdings. Sin embargo, aún le queda pendiente a la Aerocivil hacer público el balance de las quejas derivadas de la huelga de pilotos y la manera como se solucionaron (multas, sanciones y compensaciones) en comparación con las del 2017, reporte que no fue suministrado porque la entidad lo estaba consolidando.



Mañana, la compañía revelará el balance del tercer trimestre; y aunque el efecto de la huelga siguió presionado sus cifras, fue menos que en ejercicios pasados similares.

No obstante, resta por conocer el efecto contable del aumento de los precios de los tiquetes.

Cede costo de tiquetes

El precio de los tiquetes de avión –que en entre enero y septiembre tuvo un alza promedio anual cercana al 10 por ciento según el Dane, y que en junio registró el mayor aumento frente al mismo mes del 2017 (11,59 por ciento)– comenzó a ceder en octubre.



Según la entidad, su costo bajó en el mes un 3,59 por ciento, lo que llevó a que su variación en lo corrido del año bajara un nivel del 2,43 por ciento y a un alza del 6,18 por ciento en 12 meses, casi dos veces la inflación del último año.



