Productos digitales, la nueva estrategia de Legis

Además de renovar su logo, la compañía Legis también evoluciona en la oferta de contenido digital como estrategia para dar a conocer la información jurídica a las nuevas audiencias y segmentos de público, y sus soluciones a profesionales.



José Antonio Currea, su gerente general, en diálogo con EL TIEMPO, habló acerca del desarrollo de ese y otros negocios de la firma creada en 1952.

¿Cómo le fue a la compañía en el 2018?

​

Fue un año en el que se reforzaron la transformación digital y la gestión de los equipos para trabajar en esa dirección; un periodo de mejora de productos y mayor aceptación de los clientes. Por eso, el crecimiento.

Y los ingresos...

​

El crecimiento estuvo en línea con la inflación. Logramos reposicionar productos como el periódico Ámbito Jurídico, tanto en lo electrónico como en lo físico. En periódicos especializados somos líderes y logramos incorporar el código QR, que amplía la lectura a videos y gráficos, entre otros.



¿Cómo ha sido la transformación digital?

​

Asumimos como tecnologías adaptables el manejo de información en la nube, los móviles y el big data, y desde ahí empezamos a abordar el cambio porque no todas se acoplan a lo que hacemos. La transformación en la cultura organizacional para que pueda realizar procesos internos de manera digital también ha sido clave.



¿Qué los caracteriza en el mercado?

​

La empresa acentuó la estrategia de crear contenido especializado, con análisis, contexto y conectado con la pirámide jurídica y las normas relacionadas. La sola publicación de una norma no sirve si no se interpreta y se le explica al cliente.



¿La digitalización facilita la difusión de contenidos?

​

Sin duda, porque nos permite ampliar la base de clientes en las regiones apartadas del país. Sin embargo, el soporte físico aún se usa en ciertas zonas donde no hay conectividad o esta es deficiente. En todos los municipios y localidades hay un profesional que requiere información jurídica.



¿Cómo está distribuido el negocio?

​

El contenido de papel representa hoy el 40 por ciento y el digital, el otro 60.



¿A cuánto asciende la inversión para el 2019?

​

Los recursos acumulados en los últimos cinco años suman cerca de 12.000 millones de pesos, pero solo este año serán 11.000 millones.



¿Por qué ese monto en solo un año?

​

Porque el cambio va acompañado de una oferta de valor, es decir, lo digital y luego una transformación del logo e imagen. Primero modernizamos los productos y la oferta, porque entonces no tendría sentido el cambio.



¿Quiénes demandan más los servicios?

​

Un 60 por ciento son abogados; 18 por ciento, contadores y los restantes, expertos en comercio exterior, en gestión humana y de otras especialidades.



¿Qué valores del mundo físico se mantienen con el cambio digital?

​

Los que inspiran a la compañía y a su personal: la calidad, el respaldo y la mística por el trabajo para entregar análisis y valor enriquecido en cuanto a información.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS