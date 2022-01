La Fundación Help lanzó su plataforma de crowdfunding o financiación colectiva para recolectar dinero con el propósito de generar permanencia en la educación de jóvenes que atraviesan problemas económicos.



Tras su puesta en funcionamiento, la plataforma Dona X la Educación (DxE) ha canalizado la solidaridad de más de 4.000 personas donantes, lo que la hace el crowdfunding sin ánimo de lucro número 1 de Colombia dedicado a financiar exclusivamente matrículas educativas o proyectos con incidencia en educación.

La Fundación Help es una organización con 8 años de trayectoria, y ya ha financiado más de 50 semestres universitarios, y ahora le apunta a transformar la forma en la que se financia la educación para que más personas puedan acceder a la solidaridad para pagar sus estudios o proyectos educativos.



Este grupo de jóvenes ha llevado a cabo iniciativas sociales paralelas como sembrar más de 1.700 árboles en zonas deforestadas y, desde que inició la pandemia, repartieron más de 1.684 mercados y pintado colegios en Ciudad Bolívar, además de entregar en otras zonas de la capital, computadores y televisores a estudiantes y colegios para facilitarles el estudio y la enseñanza.



“Sabemos que la falta de recursos es un factor fundamental para no continuar estudiando o para que docentes dejen de desarrollar proyectos con sus estudiantes. Por eso hemos decidido crear esta plataforma, en donde cualquier persona pueda crear una campaña para hacer vaca por su educación o por un proyecto educativo que cualquiera necesite, entendiendo que las habilidades se distribuyen por igual, pero los recursos no y ese es nuestro deseo, lograr ese

equilibrio”, afirmó Diego Escallón Arango, fundador de la fundación.



Su equipo interdisciplinario trabaja apoyando a los postulados a las donaciones. Los aspirantes se encargan de crear su campaña y montarla en la plataforma, buscando que sea un proceso fácil, rápido y seguro, mediante un aplicativo de última generación para realizar las transacciones y administrar los recursos. Funciona en la página web: https://www.donaeducacion.com/