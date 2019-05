Crisis de Huawei impacta apertura de Wall Street que inicia en rojo

Wall Street inició la jornada este lunes con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, descendía 0,43 por ciento, en una sesión marcada por la suspensión del negocio de las tecnológicas con Huawei, lo que lastra principalmente al Nasdaq y empresas con fuerte implantación con China, como Apple.

Media hora después del comienzo de las operaciones, el Dow Jones restaba 111,61 puntos, hasta 25.652,39, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía 0,63 por ciento, o 17,99 unidades, hasta 2.841,54.



El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, bajaba a su vez 1,46 por ciento (11,36 puntos), hasta 7.701,92.



La gran mayoría de los sectores presentaban pérdidas media hora después de abrir Wall Street, entre los que destacaban el tecnológico (-1,61 por ciento) por la crisis de

Huawei, seguido del de comunicaciones (-0,78 por ciento), el de bienes no esenciales (-0,72 por ciento) y el inmobiliario (-0,54 por ciento).



La Bolsa de Nueva York arrancó esta primera jornada semanal marcada por la situación de Huawei y el pulso comercial y arancelario de la Administración de Donald Trump con China, los dos colosos de la economía mundial que dominan más de un tercio del comercio internacional.



Las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, entre las que se encuentra Google, dejarán de vender componentes y software al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en repuesta a la directiva del presidente Donald Trump.



Alphabet, la empresa paraguas de Google y que ya perdía más de 2 por ciento en el arranque bursátil, decidió cortar sus suministros de material informático y algunos servicios de programación al gigante chino de las comunicaciones.



Igualmente, los principales fabricantes de procesadores, entre ellos Intel, Qualcomm, Xilinx Inc y Broadcom, han informado a sus empleados que dejarán de facilitar componentes a Huawei hasta nuevo aviso.



Media hora después de arrancar hoy la Bolsa de Nueva York, Intel se dejaba un 1,89 por ciento, Xilinx 5,62 por ciento y Broadcom 4,29 por ciento, motivo principal de la bajada considerable del Nasdaq.





Las decisiones de estas compañías se preveían desde que el pasado miércoles el presidente Trump declaró una emergencia nacional para prohibir a las compañías estadounidenses hacer negocios con empresas que supuestamente intentan espiar al país ni tampoco usar los equipos de telecomunicaciones que fabrican.



En este contexto, en el grupo del Dow Jones la gran mayoría de corporativas presentaban pérdidas, lideradas sobre todo por aquellas con relaciones comerciales y de producción con China, como Apple (-3,81 por ciento), Nike (-1,55), Microsoft (-1,55 por ciento), Intel (-1,31 por ciento) y 3M Co (-1,19 por ciento).



Sólo media docena de compañías presentaban ganancias, encabezadas por Verizon (3,35 por ciento), seguida por JPMorgan Chase (0,37 por ciento), Chevron (0,30 por ciento) y McDonald's (0,16 por ciento).



En otros mercados, el petróleo de Texas subía hasta 62,92 dólares el barril, el oro ascendía a 1.276,00 dólares la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años retrocedía hasta un 2,38 % y el dólar perdía terreno ante el euro, con un cambio de 1,116.



EFE