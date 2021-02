Crece el debate por exclusividad de Ecopetrol para comprar ISA

Aunque el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aceptó la propuesta de Ecopetrol para avanzar, mediante una exclusividad por firmar, en un acuerdo interadministrativo para la venta del 51,4 por ciento de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) , eso no quiere decir que no existan otras figuras para sacarle el máximo provecho a esta joya de la corona, manteniéndola dentro del patrimonio de entidades públicas.

Luego de la carta enviada a Ecopetrol, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, indicó que por ahora la negociación se hará con esta compañía, pero EL TIEMPO conoció que el viernes pasado, es decir el mismo día de la carta a Ecopetrol, el Grupo Energía Bogotá le entregó al Ministerio el documento con su propuesta formal, en la que trabajó durante seis meses, y que tiene elementos atractivos para competir con la de Ecopetrol.



Para el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, la figura del acuerdo interadministrativo puede estar jurídicamente sustentada y si bien el GEB podría invocar algún argumento legal buscando competir, “el proceso fue hábilmente diseñado para eludir la puja”.



Sin embargo, fuentes conocedoras del tema eléctrico y energético, así como de la operación de ISA, señalan que un camino es, utilizando la Ley 226 de 1995 (norma que rige las enajenaciones de activos estatales), incluir una primera ronda para entidades públicas, antes de la dirigida al sector solidario y fondos de pensiones. En esta fase, Ecopetrol y el GEB pujarían y maximizarían el valor que recibirá la Nación.

De acuerdo con los consultados, con este paso subiría el valor de ISA, pero al mismo tiempo se evitaría que al mercado de transmisión eléctrica lleguen inversionistas chinos, que tienen un alto interés en un activo tan llamativo y estratégico como ISA, lo cual no es compatible para el país desde el punto de vista geopolítico.



En efecto, en diciembre pasado el gigante chino State Grid cerró la compra, por 2.570 millones de euros, del 96,04 por ciento de la Compañía General de Electricidad S.A. en Chile (CGE), subsidiaria del grupo español Naturgy (antes Gas Natural Fenosa).



Las fuentes explican que es tanto el interés de los inversionistas chinos, que pagaron 20 veces el ebitda (utilidad antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de CGE, cuando normalmente se paga entre 10 y 11 veces.



“Los chinos, que son la empresa State Grid, se compran a ISA en dos minutos por 20 veces el ebitda y por eso el Gobierno tampoco está contemplando hacer el proceso bajo la Ley 226 sino el convenio interadministrativo”, precisó un consultado.



Y aunque el exministro Restrepo no cree que la oferta de Ecopetrol se hubiera hecho a la carrera y seguramente ha tenido desde hace varias semanas el diseño jurídico del Gobierno, otro consultado afirma que “ni la ley de Ecopetrol, ni la de ISA ni la ley de servicios públicos (142) ni la ley eléctrica (Ley 143) permiten hacer lo que se está planteando entre la petrolera y el Ejecutivo”.

La oferta del GEB

Entre tanto y aunque las directivas del GEB no se han pronunciado frente al tema y están a la espera de lo que determine el Ministerio de Hacienda, este diario conoció algunos aspectos de la propuesta entregada el viernes.



En el documento, el equipo del GEB se aseguró, con base en su experiencia financiera, de plantear un valor que asegure que el monto que pagarían es superior que el que pudo haber ofrecido Ecopetrol.



Incluso, si hay una puja por el negocio, el GEB estaría dispuesto a subir su apuesta por la compañía de transmisión, dadas las claras sinergias que hay con ISA, porque su negocio principal es el transporte de energía.



“Una puja a 4.500 millones de dólares no está fuera de lo posible”, indicó un consultado conocedor tanto del negocio de ISA como el que realiza el GEB, quien explica que si, por ejemplo, ISA es vendida a Ecopetrol en 14 billones de pesos sin puja, se dejan por fuera unos 500 millones de dólares.



Además, habría un detrimento patrimonial teniendo en cuenta que los accionistas privados de Ecopetrol recibirían una parte de ISA, sin que aporten un solo peso por ello.



En cuanto a la forma en que encajan los negocios de ISA con los de Ecopetrol, un expresidente de una compañía eléctrica explica que, a diferencia de lo que ha dicho el Gobierno y Ecopetrol, ISA no le agrega nada estratégicamente a Ecopetrol porque ISA no está en el negocio de energía sino que es una compañía de infraestructura.



“Es como decir que una compañía de concesiones de carreteras está en el negocio

automotor. Es decir, no tiene nada que ver”, agregó la fuente.



Y resalta que el verdadero reto de Ecopetrol, “que es en el que están las compañías petroleras serias del mundo”, es ver cómo se inserta en la transición energética y cómo hace una estrategia ganadora en ese aspecto.



Y ello se logra sacándoles el máximo valor a las reservas actuales y a las que tengan en el corto plazo a costos bajos, porque el mundo va a ser carbono neutro en 2050 y el petróleo va a reducir su participación en la canasta energética mundial.



Es decir, que Ecopetrol debería posicionarse en negocios de generación eólica y de hidrógeno y nuevos combustibles limpios, pues su negocio es la energía, para llenar el espacio que deje el petróleo y el carbón, como energías primarias.



“Ahí es importante el gas, el hidrógeno, la eólica y solar. Que Ecopetrol diga que va a insertarse en esa estrategia comprando redes, no cuadra”, explica el exdirectivo.



Asimismo, según los dos consultados sobre la opción de Ecopetrol o la del Grupo Energía Bogotá para ISA, la de este último tiene más sinergias, ya que crearían una megaempresa de transmisión continental más sobresaliente, en la que ISA se puede especializar en la parte operativa (en la que es un referente en América Latina), y el GEB se dedicaría a tareas corporativas.



Pero lo que no encaja -agregan- es el aspecto político que representaría una venta del Gobierno al Distrito con los actores actuales en la administración de Bogotá.

