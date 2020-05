Gobierno frena intención de Avianca de volar desde el 11 de mayo

El Gobierno les salió al paso ayer a las intenciones de Avianca Holdings de alzar vuelo el próximo 11 de mayo, tal como está contemplado en el Decreto 593 del 24 de abril (artículo 6), en el que se determinó la suspensión, hasta las cero horas de ese día, de los vuelos nacionales.

Al conocer el propósito de la compañía aérea, el propio presidente Iván Duque, en su acostumbrado espacio televisivo de una hora, recordó que “ninguna aerolínea está autorizada para vender tiquetes en Colombia después del 11 de mayo”.



Y es que desde el jueves en la noche, a través de un correo electrónico, las directivas de Avianca comenzaron a promocionar siete rutas nacionales, indicando que desde el 11 y el 31 de mayo los trayectos estarían disponibles.

En el mismo también se indicó que las tarifas tendrían solo el 5 por ciento del IVA y que el viajero podría cambiar el itinerario, sin que esto le generara ningún tipo de penalidad ni diferencia tarifaria.



Pero en su alocución el presidente Duque fue tajante en señalar, sin referirse a ninguna aerolínea en particular, que solo se retomará el tráfico aéreo en el país “hasta el final de la emergencia sanitaria, que es el 30 de mayo. El restablecimiento de los vuelos será una decisión que tomaremos con un equipo científico oportunamente para que nadie pretenda habilitar ese tipo de comercialización”.



Indicó que el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Transporte, trabajará “para evaluar los protocolos, las condiciones y lo que está pasando en otras partes del mundo”, antes de tomar una decisión en la materia.

La suspensión de operaciones ha dejado a todas las aerolíneas con débiles perspectivas financieras para este año. El sector no duda en afirmar que es la mayor crisis de su historia. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

El director de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Juan Carlos Salazar, también se había referido al tema, dejando claro que el Gobierno no había impartido, hasta el momento, ninguna directriz indicando sobre el reinicio de las operaciones aéreas en el país y que, por tanto, ninguna aerolínea estaba facultada para ello.



Pero muy temprano en la mañana de ayer (viernes), y sin que conocieran la posición del Gobierno respecto al reinicio de las operaciones aéreas en Colombia, directivas de Avianca habían manifestado que su decisión de anunciar sus itinerarios de vuelo estaban basada en lo consagrado en el artículo 6 del Decreto 593 expedido por el Ministerio del Interior, al amparo de la emergencia económica, social y ecológica.



No obstante, aclararon que eran conscientes de que en los próximos 10 días el Gobierno podría tomar nuevas decisiones basadas en los análisis sobre la evolución de la epidemia del covid-19 en Colombia, las cuales sin duda acatarían.

Explicaron que, con base en lo dispuesto en el mencionado decreto, desde ya se estaban preparando en términos de protocolos de bioseguridad, en caso de que el Gobierno no dispusiera de algo diferente para el inicio de los vuelos nacionales.

Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo llegó más rápido de lo esperado, por lo que la aerolínea también reaccionó de inmediato a lo planteado por el Presidente.



En un segundo comunicado, la compañía aérea precisó que “desde que inició la emergencia sanitaria generada por el covid-19, Avianca ha ajustado y adaptado sus itinerarios para estar lista y volver a volar cuando se levante la suspensión de vuelos, bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad.



De acuerdo con las recientes declaraciones del Gobierno, la compañía informará a sus clientes sobre su itinerario una vez se confirme la fecha de inicio de operación y los tiquetes que se comercialicen en ese momento tendrán condiciones flexibles, reconociendo y entendiendo que las fechas de la emergencia son sujetas a cambios y definiciones gubernamentales”.



En ese sentido, señaló que continuará adaptando sus itinerarios, procesos y operación en la medida en que el país así lo requiera y seguirá los lineamientos establecidos por las autoridades en esta materia.



Por: Economía y Negocios