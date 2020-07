En las donaciones, se trata de acciones y no de titulares: P&G

“El mundo y la sociedad necesitan que las empresas sean capaces de resolver algunos de sus más difíciles problemas”. La reflexión es de Marc Pritchard, director de marca de Procter & Gamble (P&G), quien intervino en el Festival Internacional de Creatividad (Lion de Cannes), en el que uno de los temas giró en torno a las lecciones que deja a las empresas y al mundo la pandemia de covid-19.



En entrevista con EL TIEMPO, el directivo dejó claro que esta pandemia resalta el rol que deben asumir las marcas y las empresas.

¿Cómo observan a Colombia y cómo se ajusta el país a sus planes globales?

Colombia es un país muy importante para nosotros y lo ha sido por mucho tiempo. Es uno de esos negocios en los que históricamente hemos tenido un buen desempeño, y estamos realmente dedicados a servirle a su gente. Ha sido uno de esos países que han avanzado mucho en las últimas décadas, y se ha convertido en un importante contribuyente económico para toda América Latina.



(Le puede interesar: ¿Qué productos hicieron bajar más la canasta familiar en junio?)



Nos ha dado la oportunidad de tener un buen negocio allí; es por eso que quería tener esta entrevista con ustedes, porque Colombia es parte importante de nuestro negocio y apreciamos a su gente, así como a nuestro equipo que está allí haciendo su trabajo todos los días para servir al pueblo colombiano.

¿Qué lecciones les deja esta pandemia a las empresas?

Creo que la gran lección es que el papel de las compañías para ayudar a la sociedad, a las comunidades, y al mundo en general, se ha elevado realmente y es mucho más grande que nunca en este momento, especialmente cuando atravesamos los problemas a los que nos estamos enfrentando.



Diría que es hora de dar un paso adelante para ser no solo una fuerza de crecimiento, sino una fuerza para hacer el bien. El mundo y la sociedad necesitan que las empresas sean capaces de resolver algunos de sus más difíciles problemas. Sobre la pandemia y el problema de la salud, se ha confiado en muchas compañías para que puedan mejorar la situación, ya sea encontrar curas y vacunas, o que empresas como P&G ayuden a la gente a mantenerse segura.

¿Qué rol juegan las marcas en una coyuntura como la actual para que las personas tomen conciencia de su gravedad?

Queremos que nuestras marcas sean una fuerza para hacer el bien y para el crecimiento. Eso significa que buscamos construir en cómo operan nuestras marcas, en la manera como ayudamos a las comunidades necesitadas, en la forma de promover la igualdad y de mejorar el medioambiente.



(Además: Avianca, Latam y Copa: su transformación para no desaparecer)



Hacer esto ayuda a las economías en las que operamos, así como ayuda a construir nuestras marcas de manera más eficaz y luego crea una forma de mantener un ciclo positivo. Nuestras marcas están centradas hoy en asegurarse de que somos lo más útiles posible para los consumidores, de modo que puedan utilizar nuestros productos de salud, higiene y limpieza de manera que les beneficie al máximo.



En el ámbito de la equidad, lo que hemos hecho es crear la capacidad para que la gente tenga conversaciones para que aprendan más sobre esto y así, con suerte, avanzar en la equidad y eliminar los prejuicios.

El tema de las ayudas es hoy recurrente, lo cual es loable, pero ¿se han quedado cortas las empresas en idear otras formas de colaborar en medio de esta pandemia?

Hemos establecido tres prioridades: primero, proteger la seguridad de la gente de P&G; la segunda, asegurarnos de que podemos suministrar productos, porque cada vez más gente necesita artículos de limpieza, salud e higiene, y lo tercero es que ayudamos a las comunidades necesitadas. Hasta el momento hemos hecho donaciones a 200 organizaciones en todo el mundo, entregando millones de productos, así como dinero en efectivo para las personas que lo requieren.



También hemos unido fuerzas con muchas organizaciones a fin de recaudar dinero para hacer frente a la pandemia, como con Global Citizen y One World Together at Home, por ejemplo, que recogió 127 millones de dólares para el fondo de solidaridad de la Organización Mundial de la Salud y también para diferentes organizaciones de socorro.

Ha sido uno de esos países que han avanzado mucho en las últimas décadas, y se ha convertido en un importante contribuyente económico para toda América Latina FACEBOOK

TWITTER

¿Están fallando las áreas de marketing, responsabilidad social y de comunicaciones en el enfoque de sus campañas en esta pandemia?

Lo que hemos tratado de hacer es enfocar nuestra creatividad en los temas más importantes y no en la parte de las donaciones. Yo vengo hablando sobre la inequidad de género, así que estamos donando mucho dinero a varias organizaciones de género y de mujeres, pero no hablamos de ello en los anuncios; durante las pandemias, los desastres y las crisis, la equidad de género da un paso atrás, y lo que tenemos que hacer es no dejar que eso suceda.



A medida que avanzamos, retomo mi invitación a elegir la igualdad, el pago igualitario, a que contratemos con igualdad, a que tengamos trabajos igualitarios e igualdad en el trabajo en el hogar. Si piensan en lo que hicimos en el anuncio The Choice (La elección), estamos invirtiendo millones en las diversas organizaciones que manejan temas de raza, y The Choice no se trata de eso, se trata de hacer brillar la luz para tratar de inspirar a la comunidad blanca a aprender más y a tomar más acción para ayudar a eliminar la desigualdad sistémica, porque la comunidad negra, la latina o la asiática no pueden resolver esto por sí mismas, la comunidad blanca tiene que ayudar.



(También: ‘El encierro obligatorio nos elevó las ventas’: lácteos Pomar)

La pandemia ha matizado el espíritu de responsabilidad social corporativa, ¿está bien que se utilice esta crisis para buscar reconocimiento de las marcas?

Nuestra opinión es que lo que debemos hacer es ayudar a la gente, a las comunidades y hacerlo porque es lo correcto y no para obtener crédito por ello. Literalmente hemos donado decenas de millones en productos y dinero en efectivo y otras cosas, pero no hemos hecho una gran publicidad o comunicados de prensa al respecto. Todas las ayudas de las que le hablé antes son porque hemos sido parte de estas, pero no promovimos nuestra participación.



Así que creemos que lo correcto es ser útiles a las comunidades necesitadas, a los consumidores a los que servimos, y no centrarnos en tratar de conseguir publicidad por ello. Nos gusta decir que se trata de acciones, no de titulares.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Twitter: @CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com