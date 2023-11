Fallo exime de responsabilidad a Coviandes por deslizamientos y daños en vía al Llano

Coviandes fue eximido de cualquier responsabilidad en los deslizamientos ocurridos durante 2018 y 2019, y la avería del túnel 13 y el Puente 1 en la concesión Bogotá-Villavicencio, así como lo relacionado con el puente Chirajara y el KM 58, según lo determinó el Tribunal de Arbitramento convocado por dicho concesionario y la Agencia Nacional de infraestructura (ANI), a través de un laudo arbitral el pasado 10 de noviembre.



En cuanto al tema del Puente Chirajara, Coviandes sigue cumpliendo lo establecido y ya había un contrato de transacción en el que el concesionario había reconocido compensaciones a la ANI. No obstante, al desestimarse las pretensiones de la Agencia, el Tribunal la condenó a cubrir los gastos legales y de honorarios, en cerca de 2.273 millones de pesos.



Entre las conclusiones a las que llegó el Tribunal, en cuanto a las pretensiones y demandas de la ANI está el cumplimiento de Coviandes en lo relacionado con el diseño y construcción de la infraestructura correspondiente el puente 1 y al túnel 13, como quedó constatado en las respectivas 'Actas de Finalización' de las obras de las Etapas 7, 8 y 9 del proyecto.



Dicho Tribunal también dejó claro que la inestabilidad y derrumbe de la ladera del kilómetro 58 en las dimensiones o magnitud que ocurrió, "fue causada por circunstancias o situaciones hidráulicas, geológicas, geotécnicas y sísmicas", advirtiendo que la causa principal de ello fue la hidráulica.



Del mismo modo, precisó que las causas de la inestabilidad de la ladera del kilómetro 58 fueron imprevistas e imprevisibles durante la etapa de elaboración de los diseños del proyecto y de la etapa de la construcción del túnel 13, y que la inestabilidad y el derrumbe de esa ladera y sus consecuencias no son imputables a Coviandes.



En el fallo también quedó claro que la ANI asumió como un riesgo a su cargo la inestabilidad de la ladera a la altura de dicho kilómetro; que las averías del túnel 13 y el colapso del puente 1 se debieron a la inestabilidad y derrumbe de la ladera del KM 58; por lo que esos hechos "no son imputables a Coviandes”.

Entrega del tramo Chirajara - Fundadores.

Según lo informado por Coviandes "el Tribunal determinó que las obras no pueden ser revertidas en su estado actual a la ANI, ya que no cumplen con el propósito del contrato de concesión debido a su falta de funcionalidad". Pero aclaró que las reparaciones necesarias en el túnel 13 y el puente 1 no son responsabilidad del concesionario y "cualquier obra de reparación o reconstrucción realizada por este debe ser remunerada tras un acuerdo previo con la ANI".



El laudo arbitral también desestimó las sanciones de la Agencia contra Coviandes impuestas por presunto incumplimiento del contrato de concesión relacionado con el Puente Chirajara, por lo que anuló las decisiones de la ANI en dicho proceso sancionatorio.



El Tribunal tampoco encontró méritos para la reclamación de la Agencia, que buscaba que Coviandes reembolsara los fondos presupuestados para la construcción de galerías de evacuación de los túneles 6 y 16, alegando que estas no se construyeron según el diseño original de evacuación peatonal, sino como galerías de evacuación vehicular.

Los contratos

Entre las obras inauguradas hoy se destacan los túneles Sáname, Hoya Baja, Guacapate y Renacer, siendo este último el más largo del proyecto, con una longitud de 4.333 metros

Según lo informado por Coviandes, estos son los contratos que ha firmado para la ejecución de las obras en esa vía y las modificaciones que se han realizado hasta la fecha:



1. Coviandes firmó en 1994 el contrato de concesión No. 444-94 para la operación y mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio, que había sido cedido por el Invías al Instituto Nacional de Concesiones (hoy ANI).



2. El 22 de enero de 2010, se suscribió el Adicional No. 1, que contemplaba la construcción de la doble calzada en el tramo Bogotá-Villavicencio, específicamente desde El Tablón hasta Chirajara.



3. El 2 de noviembre de 2019, se llevó a cabo el proceso de reversión del Contrato de Concesión 444-94, con la entrega del corredor vial Bogotá-Villavicencio, que se extendía desde el kilómetro 0+000 hasta el kilómetro 86+000, a la ANI. Luego, la ANI entregó la operación y el mantenimiento de este corredor a Coviandina SAS. En la actualidad, Coviandes continúa el proceso de construcción del nuevo puente Chirajara.

Vía al Llano: Chirajara - Fundadores

* Coviandes hace parte del grupo empresarial que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO.