Avianca empieza a ofrecer vuelos desde el 11 de mayo

Este jueves, la aerolínea Avianca comenzó a promocionar siete rutas nacionales, las cuales empezarían a operar el 11 de mayo, que es la fecha que el Gobierno Nacional estipuló, hasta el momento, para la terminación de la cuarentena obligatoria que rige en todo el país y la cual comenzó el pasado 25 de marzo.



Pese a que el Gobierno del presidente Iván Duque aún no ha anunciado la reactivación de los vuelos nacionales, luego de que fueran suspendidos como una medida para mitigar la propagación de la pandemia de covid-19 en todo el país, Avianca anunció operaciones.

La aerolínea indicó, a través de un correo electrónico, que desde el 11 y el 31 de mayo siete rutas nacionales estarán disponibles. Así mismo, señaló que las tarifas tendrán solo el 5 por ciento del IVA y se podrá cambiar el itinerario sin penalidad y diferencia tarifaria.



En el mensaje, Avianca aseguró que las rutas serán Bogotá-Medellín, Medellín-Bogotá, que contará con tres vuelos diarios; Bogotá-Cartagena, Cartagena-Bogotá, con dos vuelos al día; Bogotá-Cali, Cali-Bogotá, con dos viajes; Bogotá-Barranquilla, Barranquilla-Bogotá, dos vuelos al día; Bogotá-Santa Marta, Santa Marta-Bogotá, un trayecto diario; Medellín-Cali, Cali-Medellín, dos viajes al día y Medellín-Barranquilla, Barranquilla-Medellín, un vuelo diario.



La compañía señaló que han adaptado el protocolo de bioseguridad por la emergencia para acatar las medidas de protección y limpieza. Indicó que implementarán nuevos procesos que aseguran el distanciamiento social en los aeropuertos y con los elementos de protección para el personal.



El pasado 20 de abril, cuando se anunció la extensión de la cuarentena hasta el 11 de mayo, el presidente Iván Duque aseguró que los vuelos nacionales no se van a habilitar sino hasta finales de mayo.



"En primer lugar durante la vigencia de la emergencia sanitaria hasta finales de mayo no vamos a tener vuelos internacionales, salvo a los que responden a los temas de carga y razones humanitarias (...) No vamos a habilitar vuelos nacionales hasta el final de la emergencia sanitaria, salvo los casos que también están contemplados, atendiendo circunstancias de salud, de orden público, de funcionamiento del Estado y de carácter humanitario", señaló el mandatario en su momento.



En días pasados, la aerolínea planteó que el gobierno colombiano le provea financiamiento en medio de la crisis económica que atraviesa por la pandemia.



"Estamos dispuestos a repagar un préstamo, sí se necesita liquidez. Los gobiernos están apoyando con liquidez a las aerolíneas, lo hacen porque han cerrado las fronteras y no hay demanda”, indicó en su momento el presidente de Avianca, Anko van der Werff.



