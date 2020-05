‘La recuperación será lenta y dolorosa', dice Latam Airlines

Ante los duros efectos del coronavirus y para mantener operando sus aerolíneas, el grupo Latam Airlines decidió acogerse de forma voluntaria al Capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos, para reorganizar y reestructurar su deuda.



Luego de que el presidente ejecutivo de la compañía, Roberto Alvo, señaló que este camino es la mejor opción para sentar las bases correctas para el futuro, el director de la compañía en Colombia, Santiago Álvarez, explicó lo que sigue.

¿Cuál es la deuda total reportada en la petición?

En el momento de presentarnos al proceso realizamos la solicitud ante la corte de Nueva York declarando aproximadamente 7.500 millones de dólares de deuda financiera y arrendamientos operativos por 3.000 millones de dólares adicionales.

¿Quiénes son los principales deudores con obligaciones garantizadas?

Las deudas de Latam se dividen en varios segmentos. Por un lado están los acreedores financieros y arrendadores de aviones en su mayoría garantizados y, por el otro, los proveedores, representados principalmente en combustible, concesiones aeroportuarias y asistencia en tierra.



Este proceso es la oportunidad para reorganizar esas deudas y salir como una empresa más liviana y eficiente.



¿Si los socios principales ponen US$ 900 millones, cuánto suman las necesidades de capital?

Estamos estructurando un plan de deudor en posesión de US$ 2.000 millones, donde los accionistas principales ya comprometieron US$ 900 millones y tenemos que buscar el faltante, US$ 1.100 millones, con apoyo de los gobiernos de los países donde operamos y el sector financiero.

¿Cuánto financiamiento están pidiendo a los gobiernos de Chile, Brasil, Colombia y Perú?

Es una negociación privada, pero puedo decir que los montos solicitados tienen relación directa con el tamaño de la operación de Latam Airlines en cada país y son montos razonables.

¿La flota de 18 aviones en el país en qué número quedará y cuál será el impacto en sillas ofrecidas y pasajeros?

El número de aviones resultantes dependerá en gran medida del comportamiento esperado de la demanda a futuro. Buscaremos que el proceso de reestructuración bajo las normas del Capítulo 11 de EE. UU. sea reconocido para las filiales colombianas. En las próximas horas presentaremos ante la Superintendencia de Sociedades la solicitud de reconocimiento de procesos transfronterizos, a los que hace referencia la ley 1116 de 2006.

¿En Colombia cuántos empleados han despedido y en qué nivel quedaría la plantilla?

Somos más de 1.400 empleados en las dos filiales que entraron al proceso y nuestro interés desde el inicio de la crisis ha sido proteger el empleo en la medida de lo posible. Sobre ajustes futuros dependemos del comportamiento esperado de la demanda.

¿Accederán al subsidio para las nóminas?

Aplicamos a este beneficio que otorgó el Gobierno, con un total de 1.218 empleados de Latam Airlines Colombia, otros 169 se encuentran en licencia no remunerada voluntaria y no aplican.

¿Cómo protegerán al usuario?

Tenemos total flexibilidad con los pasajeros que compraron su vuelo antes de la crisis y las prohibiciones para volar. Ellos pueden cambiar sus itinerarios sin costo para una nueva fecha de vuelo antes del 31 de diciembre de 2020.



Además, dentro del proceso de reorganización del Capítulo 11 honraremos todas nuestras obligaciones relacionadas con clientes: tiquetes, millas y travel vouchers en manos de clientes.

¿Qué expectativas tienen sobre la velocidad de recuperación de la demanda?

Se prevé una lenta recuperación. Estamos en el segundo mes de lo que denominamos periodo de hibernación y todo apunta a que seguirá extendiéndose. El primer mes que volemos lo haremos máximo al 15 por ciento de la capacidad. Calculamos que a diciembre 2020 estemos operando entre 45 y 50 por ciento; en diciembre de 2021, al 65-70 por ciento de la capacidad, y la recuperación total la estimamos a finales de 2023.

¿Cuál es el número de rutas y frecuencias con el que quedarían en total y en Colombia luego de este plan de reorganización?

Es muy prematuro para hablar de eso en este momento. El plan está en construcción y dependerá en gran medida de cómo se comporte la recuperación de la demanda. Los primeros cálculos nos hacen pensar que será una lenta y dolorosa recuperación debido al golpe económico que generará esta crisis.

Decisión busca mantener la mayor cantidad de empleos

En medio de la crisis que se desató en el mercado aeronáutico mundial por el coronavirus, Latam Airlines inicialmente acordó con sus empleados la reducción de su salario, pero ante la magnitud de la situación se vio abocada a eliminar 1.850 puestos de trabajo en Chile, Colombia, Ecuador y Perú.



Sobre el futuro en materia laboral, el presidente ejecutivo de la compañía, Roberto Alvo, indicó que precisamente la decisión de acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos les permite tratar de mantener la mayor cantidad de empleos.



Sin embargo, expresó que proteger toda la mano de obra es algo en lo que no se puede comprometer, ya que –insistió– “todo depende de si hay demanda para volar”.



Y agregó que el tema del empleo ha sido uno de los más dolorosos, puesto que se trata de prescindir de gente que estaba haciendo bien su tarea.

Para Roberto Alvo, presidente de Ejecutivo de Latam Airlines Group, proteger toda la mano de obra es algo en lo que no se puede comprometer. Foto: Cortesía Latam Airlines

“Es un momento difícil para la industria. Hace dos meses pedimos a la plantilla de trabajadores reducir su salario y todos, en su totalidad, lo hicieron. Mi tarea ahora es ajustar el tamaño de la operación teniendo en cuenta que, por años, el panorama no volverá a tener la normalidad del 2019”, agregó.



Según indicó la compañía, sus filiales en Argentina, Brasil y Paraguay no están incluidas en la solicitud del Capítulo 11. En el caso de Brasil, continúan conversaciones con el Gobierno con respecto a los siguientes pasos, buscando apoyo financiero para las operaciones del grupo en ese país.



Anoche, el Grupo Latam Airlines informó que, como parte del proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos, no repartirá dividendos a sus socios, correspondientes al ejercicio 2019, que estaban previstos para ser girados este jueves, 28 de mayo de 2020.

