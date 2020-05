¡Pymes, a exportar durante pandemia! CAN abre capacitaciones gratuitas

La Comunidad Andina (CAN) informó que a partir del próximo miércoles 27 de mayo iniciará el programa de capacitación “Pymes exportadoras frente al covid-19”.



La actividad, que forma parte de la estrategia de reactivación económica de la CAN ante el coronavirus, consta de ocho sesiones virtuales y se realizará de forma gratuita a través de conferencias y talleres por internet.



Según dijo el Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, las capacitaciones serán dirigidas "a pequeñas y medianas empresas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú", los cuatro países que forman parte de esta comunidad.



Las capacitaciones a cargo de especialistas de la Secretaría General de la CAN y de otras instituciones invitadas, quienes abordarán temas como facilitación del comercio en materia aduanera, origen, régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal y cómo proteger la marca como principal vínculo con el consumidor.



También se tocarán temas como el comercio sostenible de alimentos entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, bioseguridad para la prevención del riesgo de contagio por covid-19 en el sector agropecuario, normativa fitosanitaria andina y legislación en materia de productos cosméticos en la CAN.



Para participar en las capacitaciones virtuales, puede dar click aquí.

"El programa de capacitación busca fortalecer las capacidades técnicas de las pymes exportadoras andinas, a través del desarrollo de diversos temas, para informar y asesorar a empresarios y emprendedores sobre las reglas básicas para ingresar al mercado andino, normativa vigente, proceso operativo de exportación, mecanismos de promoción y facilidades que brinda el proceso andino de integración”, indicó el secretario.



Además, Pedraza resaltó que actualmente más del 90% de las empresas en la Comunidad Andina son Mipymes, las cuales generan el 60 % del empleo en los países CAN y tienen una participación muy activa en el comercio intracomunitario andino, sobre todo en los sectores agroalimentos, bebidas, manufacturas, textil y confección.



