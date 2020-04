'Endeudamiento no es la salida para empresarios de las confecciones’

Que el Estado se haga cargo de las nóminas de las empresas de sector, que se reduzca el IVA del 19 al 5 por ciento para los artículos textiles y confecciones que se produzcan en el país, que se impongan aranceles a las prendas de vestir importadas y se genere una campaña que incentive la compra de productos colombianos, son apenas cuatro ayudas que el sector de las confecciones y afines le piden al gobierno colombiano para aliviar la crisis que enfrentan desde hace varios años y que se agudizó en medio de la pandemia del covid-19.

“Llevar a las empresas de este sector a que se endeuden en medio de esta crisis no es una solución, como lo está planteando el gobierno, sino una sentencia de muerte”, señaló Camilo Rodríguez Quiceno, presidente junta directiva de la Cámara Colombiana de la confección y Afines (Cccya), gremio que representa a más de 4.000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).



El vocero gremial destacó que el sector de las confecciones es, como tantos otros en el país, un importante generador de empleo con más de 1,6 millones de trabajadores, de los cuales el 74,2 por ciento son informales, según un estudio de la Universidad de los Andes.



Dijo, además, que un elemento que distingue a las empresas de este renglón de la economía es que el sector es muy intensivo en mano de obra femenina y las cifras oficiales así lo ratifican, pues por cada seis mujeres que trabajan en confecciones se emplea a un hombre.



“Buena parte de esas mujeres son víctimas del conflicto armado y madres cabeza de familia”, precisó Rodríguez Quiceno, quien dijo que la crisis del sector no es de ahora sino que viene de tiempo atrás debido a la masiva importación de prendas de vestir desde Asia, principalmente de China, lo que se traduce, en su opinión, en “importación de minutos de mano de obra”.



Desde el gremio se advierte que a estas pymes les queda caja para aguantar 14 días más, menos que al promedio de la industria, pues es un sector que depende de la actividad comercial y en este momento las ventas están paralizadas por la cuarentena, mientras que el recaudo de su cartera es nulo por la inactividad del comercio.



Frente a la oportunidad que se le abre a este sector empresarial de vincularse a la elaboración de elementos de protección, como tapabocas y prendas de vestir para atender la demanda de clínicas, hospitales y el renglón de la salud, en general, y de esta forma paliar un poco su situación, Rodríguez Quiceno, señaló que sí lo están haciendo, pero que esto solo cubre al 10 por ciento de las firmas.



“Es necesario dejar en claro que esto no es un salvavidas para el sector, porque, igual, las empresas involucradas no están trabajando al ciento por ciento, lo están haciendo a menos de la mitad de su capacidad de producción, esto es, un 45 por ciento. Esto hace que los recursos que están percibiendo en este momento no sea suficientes para cubrir todas las obligaciones”, señala el directivo.



Por eso le insisten al gobierno para que les diseñe medidas que verdaderamente les alivie sus cargas y permitan que el sector se reactive. El crédito, dice el vocero gremial, no es una salida porque cuando esta emergencia se supere solo el 20 por ciento de sus empresas lo harán, porque una prenda de vestir no estará en las prioridades de compra de los consumidores.



Por último, el presidente de la Cccya dijo que se tiene capacidad instalada, mano de obra calificada, mientras el propio gobierno ha invertido millones de pesos en capacitar a cientos de personas a través del Sena para el sector textil confección, por lo que se debe aprovechar ese conocimiento para reactivar el sector y el empleo, pues se tienen los elementos para que el país pueda convertirse en un exportador clave de todo tipo de confecciones y dejar de depender de otros países, pero necesitan el apoyo decidido y efectivo del Estado.



