¡Ojo! No es cierta una cadena que habla de colapso de red de Claro

Eso, a propósito de la emergencia sanitaria decretada por el avance del coronavirus y que ha obligado al Gobierno y a las autoridades departamentales ha priorizar el teletrabajo, para quienes tienen empleo, y las clases virtuales, para quienes están estudiando, actividades en las que es indispensable la conexión a internet.

A raíz del incremento en el uso de esta herramienta, por redes sociales ha circulado una cadena en la que se asegura que la red de la compañía Claro está colapsando.



“Estamos todos súper preocupados en la oficia por qué las redes no dan más. Todo mundo está mandando videos, las redes están colapsando, el tráfico se ha incrementado 50 por ciento” (SIC), empieza el mensaje.



“Tenemos que ser racionales con el uso de internet, si eso colapsa nos fundimos todos” (SIC), cierra.



Las palabras son atribuidas a ‘Rosa María Galvez’, a quien presentan como la gerente legal de Claro en Colombia.

Pantallazo del mensaje. Foto: Archivo particular

Sin embargo, la compañía desmintió que esa situación que se describe sea cierta y, además, dejó claro que ‘Rosa María Galvez’ no hace parte de ella, “basta con que pongas su nombre en Google para comprobarlo”.



“Estamos invitando a que, por favor, en estos momentos, no compartamos información que no sea verificada, que lo único que hace es generar pánico”, le dijo la empresa a EL TIEMPO.

Evite hacer videollamadas. Foto: iStock

Recomendaciones

Claro aseguró que se está trabajando junto con Tigo y Movistar, otros operados de internet en el país para “que todos los colombianos puedan contar con este recurso que, hoy más que nunca, es fundamental”.



Por medio de Asomóvil, las tres empresas manifestaron que están trabajando para “garantizar la conectividad de todo el país”. Eso sí, hicieron un llamado a la ciudadanía para el uso racional y responsable de internet.



“Hay que darle prioridad a quienes necesitan teletrabajar o estudiar virtualmente. El uso de las redes para video o juegos debe realizarse en horas de menor tráfico y, preferiblemente, en horas no laborales, con lo cual se podrá asegurar una calidad de servicio que permita continuar diarias desde casa”.



Para ello dieron algunos consejos que aquí les compartimos:

Descargue solo los documentos o archivos que de verdad necesite. Siempre que sea posible, no mande archivos de mucho peso. Almacénelos en la web o envíelos comprimidos. Utilice herramientas de colaboración como Teams, Skype, Hangouts. No hagas videollamadas y no utilice vídeo. Evitar enviar correos electrónicos masivos. Use el teléfono fijo para hacer llamadas en vez del móvil, siempre que sea posible. Desactivar aplicaciones o páginas web que no esté utilizando. No conecte a su red dispositivos que no necesita para trabajar o estudiar. Si convive con más personas, haga horarios para el uso de internet.

