Avianca Holdings prende los motores de los vuelos nacionales

La aerolínea Avianca Holdings, que opera cerca de la mitad de los vuelos nacionales, comenzó a encender los motores para reactivar sus vuelos nacionales desde el 1 ° de septiembre.



(Le puede interesar: Los cinco países con los que volverían los vuelos internacionales)



Avianca volverá a los cielos de Colombia conectando desde Bogotá a destinos como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pereira y San Andrés; y desde el 7 de septiembre reiniciará operaciones desde Bogotá a Pasto, Santa Marta, Villavicencio y desde Medellín a Cali y Cartagena.

“La compañía aplicará los estrictos protocolos de bioseguridad que ya han sido probados con éxito en los más de 330 vuelos especiales, transportando a más de 34.380 personas durante estos meses”, aseguró la empresa.



La flota inicial para dicha operación incluye 20 aviones, los Airbus 320 al servicio de las rutas troncales y los ATR72 para la operación regional. Agregó que durante estos meses, toda la flota pasó por revisiones de mantenimiento preventivo para proteger su estado general y asegurar su disponibilidad.



Aunque en un principio la operación nacional será solo un 12% de la existente antes del covid-19, Avianca Holdings espera que se active rápidamente la demanda y la necesidad de conectividad. Indicó que adaptará sus itinerarios, rutas y frecuencias en la medida en que así lo permita el esquema de activación diseñado por la Aeronáutica Civil.

(También le recomendamos: El Ministerio de Salud les dio luz verde a los vuelos internacionales)

Sobre los vuelos internacionales, señaló que espera que el concepto favorable sobre la viabilidad de vuelos internacionales, recientemente emitido por el Ministerio de Salud, permita la rápida apertura del mercado hacia otros países que son destinos de alto impacto para Colombia y que de manera rápida se promueva la admisión de nacionales colombianos a estos destinos.



Anko van der Werff, presidente Ejecutivo de Avianca Holdings, indicó que “nuestro compromiso es conectar Colombia y por eso el reinicio de la operación aérea es un paso adelante en la reactivación económica del país. Cuando Avianca vuela, no solo vuelan sus clientes, también vuelan las agencias de viaje, los hoteles, los restaurantes, los tours operadores y los comerciantes en general. Esperamos aportar desde nuestra operación para que toda la cadena de valor de turismo se vea beneficiada por este inicio”.



(Además lea: 'Los aeropuertos quedan habilitados a partir del 1º de septiembre')



Durante los cinco meses de cierre de los cielos, la compañía llegó a destinos que no hacen parte de su red comercial como Roma, París, Shanghái, Zúrich y Bruselas. Además, transportó más de 254.000 toneladas de carga que incluyó insumos médicos, elementos de aseo y alimentos para ser parte de la solución en medio de esta difícil situación.



(No deje de leer: Germán Efromovich está dispuesto a capitalizar de nuevo a Avianca)

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO

También puede consultar:

Vivienda nueva tendrá 10 años de garantía a partir de febrero de 2021

Los errores que no debe cometer a la hora de declarar renta

Latam Airlines activa 8 rutas para reiniciar vuelos en Colombia