Hoteles piden al Gobierno medidas para evitar 'naufragio' de su sector

Las cadenas de hoteles más grandes que operan en el país le pidieron este lunes al Gobierno que estudie "a la mayor brevedad posible", un paquete de medidas que permita evitar el "naufragio" de este sector, el cual es uno de los más afectados por las normas de aislamiento obligatorio que se tuvieron que adoptar desde hace dos meses para hacerle frente a la pandemia por el nuevo coronavirus.

Mediante una carta conjunta, los presidentes, directores y líderes de dichas compañías, entre las que se encuentran Estelar, Cotelco, GHL, Decameron, Dann y Decameron, aseguraron que no pretenden que se revoquen las decisiones sanitarias adoptadas en Colombia, sino que "el Gobierno nacional entienda la realidad del sector hotelero como una situación diferente a la de otros sectores de la economía que poco a poco van retomando". Estos directivos solicitan, entre otras peticiones, "contar con un

panorama certero sobre las fechas de reapertura de las rutas terrestres y aéreas".



Entre las medidas mencionadas por los firmantes de la misiva se destacan el incremento en el subsidio de las nóminas de los colaboradores del sector, más allá del 40 por ciento del salario mínimo. Los representantes de estas cadenas sostienen que sus ingresos no solo han decrecido en un 20 por ciento, sino que ahora son casi inexistentes, por lo que requieren de dicho estímulo.



Además, en la carta se propone tener acceso a "créditos para capital de trabajo con tasa preferencial, con un año muerto de capital e intereses y plazo de cuatro a cinco años para pagar nuestra nómina y demás". En este aspecto, los directivos manifiestan que muchas de las empresas del sector no han podido obtener créditos al hoy ser catalogadas como de alto riesgo, y por ello plantean también la posibilidad de que Bancóldex pueda establecer una línea de crédito directa para ellas.



Otras de las medidas propuestas son el desmonte de la sobretasa del 20 por ciento de la factura de los servicios de energía, la exención del IVA por dos años para los servicios de alojamiento prestados a los no nacionales y la eliminación de la retención en la fuente durante el 2020.



Entre los directivos que firmaron la petición se encuentran Miguel Díez Trujillo, Adolfo Scheel Mayenberger, Juan Carlos Galindo de la Vega, Rodrigo Araújo Perdomo, Francisco Malo Otálora, Juan Manuel Quijano, Fabio Villegas, Álvaro Nieto Aragón, Alexandra Cajiao y Alejandro Morales.



