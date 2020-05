Pasos a seguir para acceder a los subsidios de nómina por covid-19

El Gobierno colombiano dio a conocer este miércoles un nuevo plan de ayudas para el sector empresarial del país, al amparo de la declaratoria de la segunda emergencia económica debido a la pandemia por la covid-19, que viene causando estragos en la salud y la economía nacional.

Miles de empresas de todos los renglones económicos del país esperaban con urgencia la posibilidad de que el gobierno ampliara su apoyo, sobre todo para atender el pago de sus nóminas y así evitar el despido de sus colaboradores.

En su ya tradicional alocución, el presidente Iván Duque y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, dieron a conocer los lineamientos de la ayuda para el pago de las nóminas de algunas empresas, las cuales deben seguir los siguientes pasos para aplicar a dicho subsidio.

Seis requisitos a cumplir

1. Si su empresa, sin importar el sector en el que se encuentre, ha visto reducir sus ventas en un 20 por ciento en abrol, frente a igual mes del 2019, puede ascceder a la ayuda de nóminas decretada por el Gobierno.



2. Las empresas, micros, pequeñas, medianas y grandes, que necesiten aplicar a este beneficio deben acudir a sus contadores y auditores para certificar la caída en ventas de mínimo el 20 por ciento.



3. Recuerde que el subsidio otorgado es el equivalente al 40 por ciento de un salario mínimo de los trabajadores, es decir que las empresas que apliquen recibirán 351.121 pesos por cada trabajador. Se calcula que 6 millones de empleados se beneficien con esta medida



4. Tenga en cuenta que el subsidio será girado a través del sistema financiero para las nóminas que están bancarizadas. El sistema financiero no recibirá un porcentaje por su papel de intermediario para esta medida.



5. Las empresas que no tienen bancarizada las nóminas de sus empleados deben mostrar que tienen en regla la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) para que puedan aplicar al beneficio. Quienes no dirijan los recursos al pago de la nómina estarán cometiendo el delito ‘fraude a subvención’, tipificado en el Código Penal.



6. Los recursos, por 2 billones de pesos para cubrir este subsidio, ya están disponibles para cubrir parte del pago de las nóminas en la primera quincena de mayo. Para los tres meses, serán cerca de 6 billones y los recursos vienen de la inversión forzosa de las entidades bancarias en títulos de deuda del Gobierno y de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias.



