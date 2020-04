Empleados de Avianca Holdings recibirán parte de su salario en abril

Con más de 14.000 empleados que aceptaron de forma voluntaria tomar una licencia no remunerada, medida tomada por la suspensión de operaciones obligada por el emergencia económica y la cuarentena, Avianca Holdings les dio a sus colaboradores una noticia alentadora en medio de la difícil situación.

Según se pudo establecer, este miércoles, en una conferencia a la que se conectaron cerca de 10.000 trabajadores, el presidente de Avianca Holdings, Anko var der Werff, les informó que durante abril todos los empleados recibirán algún ingreso, ya que inicialmente se había proyectado que no lo tendrían.



Le puede interesar: El emotivo mensaje de Avianca por la suspensión de sus vuelos



Para ello, el mecanismo planteado consiste en que quienes siguen trabajando tengan una reducción del salario y la suma que se acumule por dicha reducción se destine a apoyar a quienes no iban a tener ingreso por estar de licencia no remunerada.

Bajo este esquema, los directivos de la empresa, quienes claramente son los de mayor ingreso, tendrán una reducción de hasta el 90 por ciento en sus ingresos, y de ahí para abajo se establecerán unas escalas, según el sueldo que ganen, hasta llegar a un nivel del 25 por ciento.



En la conferencia, sin embargo, el directivo preció que los empleados que menos ganan, las mujeres embarazadas y quienes tienen enfermedades graves, sí van a recibir la totalidad de su salario habitual y de ahí en adelante será a través de dicha escala porcentual en función del su asignación mensual.



Eso sí, las directivas aclararon que este ingreso será para el mes de abril, mientras que para mayo aún no se sabe qué pueda ocurrir, pues las decisiones se están tomando en función de las circunstancias que se van presentando.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO