El restaurante del centro de Bogotá que se transformó por la pandemia

"Lo más fácil era cerrar y echarle la culpa al gobierno”, dice Pedro Herrera, gerente y fundador de los restaurantes Casa Loma, en el centro de Bogotá, que hoy tienen congeladas sus operaciones por cuenta de la pandemia. Esta situación lo llevó a crear elcomedordigital.com, un emprendimiento de comidas a domicilio.

Esta iniciativa busca llevar el almuerzo o cena a las casas u oficinas de personas que no tienen tiempo para preparar estas comidas, y les ofrece un menú con recetas saludables, balanceadas y bajo estrictos estándares de inocuidad y salubridad.



Los platos, solicitados vía electrónica, son llevados a domicilio en "un empaque para comidas y bebidas amigable con el medio ambiente, con sellos de seguridad y empaquetado que permite que los alimentos no se desborden, no se enfríen y conserven su sabor", informó El Comedor Digital.



En el menú, que mezcla platos tradicionales y típicos, se encuentran platos como pasta negra cartagenera, ropa vieja, baby beef, fajitas de lomo de res, lomito de cerdo ahumado, pechuga de pollo a la brasa, filete de róbalo y filete de salmón. También ofrece pastas, sopas, cremas y postres.



Según dijo Herrera, su negocio se enfoca en “la gente que no tiene tiempo para cocinar o que no le gusta, y que quiere disfrutar de platos bien hechos y de gran sabor".



El Comedor Digital entró en operación el 15 de junio y ofrece además la posibilidad de obtener descuentos a través del agendamiento de pedidos de almuerzos y/o cenas de la semana o días posteriores. Tiene como meta mantener el empleo de sus cerca de 40 colaboradores, todos afectados por las circunstancias que vive el país en materia de salud pública.



“Los envíos agendados los haremos a través de una red propia de domiciliarios; para los del momento los haremos con el apoyo de plataformas digitales ya existentes desde donde también pueden hacer los pedidos”, puntualizó Pedro Herrera.



ELTIEMPO.COM