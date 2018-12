Fallo no afectará el cumplimiento de obligaciones: Corficolombiana

Las directivas de Corficolombiana garantizaron el cumplimiento de sus obligaciones, así como el de sus concesionarias que tienen a cargo la ejecución de proyectos de infraestructura.



El pronunciamiento lo hicieron ayer, luego de conocerse la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que los declara responsables solidarios, junto con los demás accionistas del Consorcio Ruta del Sol II, conminándolos a pagar más de 800.000 millones de pesos.

“En caso de que el fallo quede en firme, tal decisión no afectará el cumplimiento de las obligaciones de Corficolombiana y de sus concesionarias a cargo de la ejecución de proyectos de infraestructura, pues estas no están vinculadas en el fallo del Tribunal Administrativo”, explicaron las directivas de Corficolombiana en una comunicación enviada al mercado.



La empresa, que cotiza en bolsa, agregó que “Episol no es responsable por los delitos cometidos por terceros, confía en el respeto al debido proceso y reitera su interés de colaborar con las autoridades”.



Episol es filial de Corficolombiana y accionista minoritario de la Concesionaria Ruta del Sol S. A. S. (CRDS).



En su comunicación, las directivas de Corficolombiana aclaran que el accionista mayoritario de CRDS es la firma brasileña Odebrecht, que confesó el pago de sobornos tanto en este como en otros proyectos ejecutados en varios países.

También señalan que Episol disiente de la decisión en lo que a ella respecta y ponen de presente que este fallo solamente quedará en firme una vez se resuelvan los recursos que serán interpuestos ante el Consejo de Estado.



El fallo además establece una inhabilidad sobre CRDS y sus accionistas, entre otros, para celebrar contratos con el Estado por diez años.



