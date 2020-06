Nuevo nubarrón laboral se posa sobre Avianca Holdings

La muy paulatina reactivación de los vuelos comerciales de pasajeros que tendrá el país luego del frenazo que se debió aplicar por la pandemia del coronavirus, llevó a Avianca Holdings a barajar de nuevo sus expectativas de contratación laboral para la fase de despegue de su operación, que se realizará en medio del proceso de reorganización presentado ante el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York.



A través de una comunicación firmada por Renato Covello, jefe de Personal y representante legal de la compañía, Avianca Holdings planteó un programa de licencias no remuneradas voluntarias (que la mayoría terminó aceptando en una primera fase) entre 6 y 12 meses, debido a que en el nuevo despegue de operaciones no necesitará todo el personal que normalmente labora para la empresa.

“Aunque algunas de las restricciones que hoy nos impiden volar se levantarán paulatinamente, sabemos que nuestra reactivación será muy lenta y desafortunadamente necesitaremos un número menor de personas a las que hoy hacemos parte de la compañía”, señala la comunicación, que fijó el 26 de junio, a las 12 del día, como plazo para acogerse al plan.

La decisión se da en momentos en que el capitán Diego Serrano, Diego Serrano, presidente de la Organización de Aviadores de Avianca (ODEAA), aseguró que la reactivación del transporte aéreo debe darse de manera urgente, pues las aerolíneas en el país se están viendo en la necesidad de reducir su operación y sus plantas laborales en más de un 50 por ciento, lo que significa un alto nivel de desempleo en el sector y una grave afectación a los miles de empleados que podrían verse impactados.De hecho, fuentes enteradas del tema le dijeron a EL TIEMPO que a los tripulantes con menos de cinco años en la compañía ya no se les renovaría el contrato, lo que implicará la salida de aproximadamente 300 personas.

Sin embargo, hay que recordar que ODEAA no es el sindicato principal de Avianca, sino la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), con la que de tiempo atrás ha sostenido una puja por los afiliados, toda vez que ODEAA es una organización de industria, es decir, que a nivel interno es conocida por velar más por los intereses de la empresa que por los de los aviadores. ODEAA surgió en el 2004, luego de una huelga de Acdac.

Condiciones de la licencia no remunerada

EL TIEMPO también conoció detalles de las condiciones de la licencia, entre los cuales aparece que durante ese período será necesario devolver los equipos de cómputo al jefe directo, para lo cual la compañía informará el procedimiento respectivo.



También aclara que durante la licencia no se pagarán salarios ni prestaciones legales y extralegales, ni la seguridad social y tampoco se causarán otros beneficios extralegales definidos y el tiempo de licencia tampoco contará para la causación de vacaciones.



A quien se acoja al período de licencia no remunerada entre 6 y 12 meses se le levantará de forma excepcional y temporal el deber de exclusividad establecido en el contrato de trabajo, lo que permitirá a los empleados vincularse de forma temporal con otro empleador, pero la empresa aclaró que será prohibido el uso de información y documentación de la compañía en beneficio de la nueva labor del trabajador, por temas de confidencialidad.



Además, el último punto de las condiciones señala que la compañía se reserva la potestad legal de finalizar contratos sin justa causa legal, por expiración del plazo fijo pactado o por justa causa, “en todo caso respetando y garantizando los derechos laborales del trabajador, al tiempo que sigue vigente la facultad de los trabajadores de renunciar (caso en el que no aplican indemnizaciones).

