El Cnsc informó que convocatoria de empleo de la Dian fue reanudada

El pasado 28 de enero, la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) suspender la inscripción a la convocatoria de empleo que abrió el pasado 12 de enero y que esperaba proveer unas 1.500 vacantes.



Del total de cargos, 1.410 están destinados a profesionales, 65 a técnicos y 23 a asistenciales. El plazo de inscripciones terminaba el 28 de enero y con la orden de suspensión, miles de aspirantes quedaron a la espera de una respuesta.



Para ese entonces, el director de la Dian, José Andrés Romero, confirmó la noticia en su cuenta de Twitter y dejó en claro que se trataba de una medida provisional.

Ayer mediante tutela se suspendió el plazo para inscripción en el concurso de empleo en la @DIANColombia. Respondimos todas las solicitudes de certificación en tiempo y esperamos que el concurso continúe sin dilaciones. Cumplimos, por el bienestar de nuestros funcionarios. — José Andrés Romero (@jromerotarazona) January 28, 2021

La orden de la Cnsc se dio debido a una tutela impuesta por Manuel Salvador Castellanos Lobo, presidente de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de Empleados de la Dian (Sedian).



Salvador pedía medidas cautelares, alegando que la Dian no había expedido los certificados correspondientes debido a que el área administrativa encargada de expedir los documentos no estaba trabajando al 100 % .



Sin embargo, este 4 de febrero la Cnsc comunicó que se reanuda la convocatoria después de que el juez Sexto de Familia de Barranquilla negara la petición de Salvador.



Según el fallo, no se incurrió en la “violación a los derechos fundamentales” que alegó el demandante.



De este modo, a partir del 8 de de febrero de este año desde las 2:00 p.m., hasta el 9 del mismo mes a las 11:59 p.m., la Dian tendrá plazo para culminar la etapa de “Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones del Proceso de Selección de Ingreso No. 1461 de 2020”, según aclaró la Cnsc en un comunicado.



Recuerde que para aplicar al concurso de méritos organizado por la Cnsc usted debe llevar a cabo el proceso de inscripción a través de la plataforma SIMO.



