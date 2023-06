Converse es una compañía con alta trayectoria en la industria, fue creada en febrero de 1908, en Estados Unidos, logrando tener gran incidencia en la elegancia y versatilidad con sus tenis clásicos, marcando diversos estilos en el transcurso de los años.



De hecho, sus zapatos han hecho posible que las personas puedan crear un look con prendas como jeans, pantalones de sastre, vestidos, sacos y blazers.

Además de esto, la compañía es caracterizada por tener un carácter social, ya que recientemente lanzó la colección Proud To Be, con el objetivo de conmemorar el orgullo LGBTIQ+, según como lo mencionó el portal web de la marca.



"Proud To Be es vivir en el poder y la alegría de ser uno mismo. Se trata de crear un mundo que sea tan inclusivo e ilimitado como su Orgullo", explicó la página de la compañía.



Este proyecto estuvo a cargo de Big Freedia, reconocido por ser un cantante rapero, compositor de Hip Hop y un ícono LGBTIQ+, junto a Xavier Means, Eva Westpha y Yeliz Aifoglu, quienes son los representantes de la red mundial de los jóvenes creativos de Converse, según la Revista P&M.



Aunque los diseños no se parecen entre sí, la compañía aclara que el fin de estos es completar el "look individual de la forma qué te guste".

Estas son algunos de los diseños de la colección

Chuck 70 Plus Pride

Chuck 70 Pride

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS