La marca de $ 6,5 billones a la que Bavaria le renovó la imagen

Tras varios meses de investigación y una inversión que asciende a 5,8 millones de dólares (17.347 millones de pesos), la marca de cerveza Poker acaba de renovar su imagen.

Se trata, entre otros conceptos, de una etiqueta nueva y el tradicional nombre, que ya no es horizontal sino vertical.



Así, la nonagenaria marca busca conquistar más espacios y públicos en el mercado.



El objetivo también es mantener la competitividad de Poker en la industria de la cerveza, sector que aporta el 1 por ciento al PIB del país, es decir, 9,3 billones de pesos (corrientes) anuales.



El director de la marca, Miguel Merino Villacorta, dijo que la producción anual de Poker es de 8 millones de hectolitros y no sufrirá cambios en la formulación.



Así las cosas, seguirá teniendo el mismo sabor desde hace 90 años. Poker comenzó cuando tres amigos constituyeron en 1926, en Manizales, la firma Cervezas Colombianas buscando una receta que equilibrara el sabor y la calidad de la bebida alemana, con la frescura que el clima de la capital caldense requería.



Posteriormente, en 1931, la novel empresa fue incorporada al consorcio de cervecerías de Bavaria.



Actualmente, es reconocida como una de los productos más emblemáticos y más vendidos del grupo industrial.



En ese sentido, el reporte de ‘Brandz Top 50 Latin American Brands 2018’ indica que la marca vale 2.177 millones de dólares (6,5 billones de pesos), lo que la ubica en el segundo puesto del ranquin nacional.



Se posiciona tras Águila , que vale 3.924 millones de dólares (11,7 billones de pesos).



