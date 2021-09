A liquidación judicial la constructora Pedro Gómez

Días después de conocer el proceso de liquidación judicial de Almacenes La 14, se supo que otra mítica empresa no pudo salvarse. Se trata de la constructora Pedro Gómez y Cía, creadora de grandes complejos comerciales como el de Unicentro en Bogotá.



Esta sociedad había sido admitida al proceso de reorganización empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006 el pasado 5 de marzo de 2020, bajo el supuesto de cesación de pagos.



No obstante, la Superintendencia de Supersociedades constató en una inspección judicial que la sociedad no contaba con información financiera desde 2018 y que no venía ejecutando su objeto social desde septiembre de 2020, causales de liquidación judicial inmediata previstas en ley.



Debido a ello, el juez decretó la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial.



Como liquidadora fue nombrada la abogada Bibiana Torres Castañeda.

Unicentro rindió homenaje a Pedro Gómez

En 2019, directivas del centro comercial Unicentro le rindieron un sentido homenaje a su constructor y fundador, Pedro Gómez Barrero, quien lo convirtió en el primer caso de éxito que dio inicio al sistema de desarrollo urbanístico integral en la capital colombiana.



Bajo el lema de ‘El único lugar que lo tiene todo’, Unicentro abrió sus puertas a todos los ciudadanos en los años 70.



